Raubkunst-Notizen von Hilter-Sonderbeauftragtem analysiert

Als Chefankäufer für das Führermuseum gab Posse schon mal 1,5 Millionen Reichsmark für einen Vermeer aus einer privaten Sammlung aus. Vieles aber beschlagnahmte er einfach in Polen, Holland oder Frankreich und wurde bald zu Hitlers wichtigstem Kunstraubmanager. "Das ist so erschütternd, weil gerade dieser Museumsbereich mit den sogenannten schönen Künsten ganz lange ein solches Image nicht haben wollte", sagt Susanna Brogi, die Leiterin des Deutschen Kunstarchivs am Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. "Die Museen haben von sich gesagt, sie seien die ersten Opfer gewesen, weil ja aus ihren Beständen, die als "entartet" klassifizierte Kunst herausgenommen wurde. So sind viele Museen durch die 50er-, 60er-, teilweise 70er-Jahre und länger gegangen, dass sie sich als Opfer darstellen konnten." Aber die Museumswelt und der Kunstmarkt seien unmittelbar auf die Wehrmacht gefolgt. Das könne man an den Einträgen und an den Daten, die in diesen Kalendern festgehalten werden, sehen.

Fünf wichtige Quellen für die Forschung

Brogi verwahrt diese fünf Reisekladden von Hans Posse. Es sind wichtige Quellen zum Kunstraub der Nationalsozialisten, zur Provenienzforschung einzelner Kunstwerke und zur NS-Museumspolitik. Nur sind sie sehr schwer lesbar. Posses Schrift ist krakelig, teilweise verblasst und voller Abkürzungen. In den letzten drei Jahren wurden die Notizbücher mühsam transkribiert, ausführlich kommentiert und stehen der Forschung nun in einer Online-Edition zur Verfügung. "Es erhellt die Zusammenhänge der Museumslandschaft. Es zeigt die Involviertheit von Personen. Es zeigt die Bedeutung, die der Kunst im Nationalsozialismus zukam", sagt Susanna Brogi. Also nicht nur der Kunst, die erstellt worden ist nach 1933 einer bestimmten Ästhetik gemäß, sondern auch die Frage, mit welcher Kunst sich das Deutsche Reich identifizieren sollte, oder was als wichtig, was als gültig, was kanonisch betrachtet wurde.

Private Eindrücke Posses oder gar Nachdenken über das eigene Tun, enthalten diese Kladden nicht. Es waren reine Arbeitsnotizbücher. Auch Posses Treffen mit Adolf Hitler sind dort notiert, zu denen sonst keine Protokolle existieren. Zum Beispiel das vom 1. Februar 1940 in Berlin, das eine gute Stunde dauerte. "Wenn man eine Seite weiterblättert, sieht man Gesprächsnotizen von ihm", sagt Kunsthistorikerin Frederike Uhl. Zum Beispiel: "Führer einverstanden, das baldmöglichst die Linzer Bestände [also die schon für das Führermuseum ausgewählten Bestände] zurückgezogen werden. Frage der Unterbringung: Keller München."

"Die Frage war natürlich, wo diese ganzen Sachen gelagert werden sollten und darüber haben sie sich ausgetauscht. Zum Beispiel sie erstmal im Führerbau im Keller unten zu lagern", sagt Kunsthistorikerin Uhl. Gezeigt wurde Hans Posses Raubkunst-Sammlung nie.