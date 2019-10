Raubkunst: Deutsche Museen sollen Bestände offen legen

Wörtlich heißt es in einem Offenen Brief von zahlreichen Wissenschaftlern, darunter der Theaterregisseur Milo Rau und der Kameruner Historiker Achille Mbembe: "Es ist ein Skandal, dass es trotz dieser nunmehr zwei Jahre anhaltenden Debatte noch immer keinen freien Zugang zu den Bestandslisten der öffentlichen Museen in Deutschland gibt. Wie genau sehen die afrikanischen Sammlungen in deutschen Museen aus? Aus welchen Regionen kommen die Objekte? Welche Arten von Objekten sind es? Wir wollen und müssen das wissen, wenn wir die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit gemeinsam betreiben wollen. Wir brauchen unbeschränkten und unkontrollierten Zugang!"

"Einfache Scans und Listen reichen"

Die Erstunterzeichner fordern die "schnellstmögliche weltweite Verfügbarmachung" aller Bestandsverzeichnisse afrikanischer Kunst in deutschen Museen, und zwar "unabhängig vom Grad der Vollständigkeit und vermeintlichen Perfektion" dieser Inventare: "Einfache Scans und Listen reichen. Wir brauchen sie jetzt." Gleichzeitig loben die Wissenschaftler die Behörden und die Politik, die eine "Aufarbeitung des Kolonialismus" in den aktuellen Koalitionsvertrag aufgenommen habe.

Es sei europaweit "einzigartig", dass zwei Millionen Euro zur Erforschung der Herkunft von Objekten aus "kolonialen Kontexten" bereit gestellt worden seien. Das reiche jedoch alles nicht aus, solange die nötige Transparenz nicht hergestellt sei.