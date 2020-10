Raubkunst-Debatte: "Entführung" von Beuys-Werk war vorgetäuscht

Das Video von der "Entführung" war echt, der "Diebstahl" nur Fake: Die "Frankfurter Hauptschule", ein Zusammenschluss von Aktionskünstlern, stellte jetzt klar: Es gab keine kriminelle Handlung, die "Capri-Batterie" von Joseph Beuys, ein Kunstobjekt, das in einer Auflage von 200 Exemplaren angefertigt worden war, hat die Ausstellung im Theater Oberhausen nie verlassen. Stattdessen wollen die Künstler nur eine Kopie nach Tansania gebracht haben, um sie dort in einem Museum in Iringa als "Raubkunst" aus Deutschland auszustellen. Es handelt sich bei dem Kunstwerk um eine gelbe Glühbirne in einer schwarzen Fassung, deren Metallstifte in einer Zitrone stecken. Nach Beuys muss die Zitrone alle 1000 Stunden ausgetauscht werden, weil dann deren Energie verbraucht sei. Das Werk war eine Leihgabe des LWL-Museums in Münster und in Oberhausen Teil einer Schau, die an den Künstler Christoph Schlingensief erinnert, dessen 60. Geburtstag sich am 24. Oktober jährte.

Aufmerksamkeit für koloniale Beutekunst

In einer Pressemitteilung stellte die "Frankfurter Hauptschule" nun klar: "Die in Iringa entgegengenommene und ausgestellte Skulptur ist eine Fälschung der Frankfurter Hauptschule. Es ging dem Museum darum, Aufmerksamkeit für das Thema kolonialer Beutekunst und für ihre Forderung nach Restitution von geraubten Kunstgegenständen, Kulturgütern und insbesondere Schädeln und Gebeinen ihrer Vorfahren zu schaffen. Nach dem religiösen Verständnis vieler Tansanier finden die Toten keine Ruhe, wenn ihre Gebeine nicht vollständig beerdigt werden."