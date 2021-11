vor 8 Minuten

Ratsvorsitzende: Evangelische Kirche wählt Kurschus an Spitze

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat über das neue Gesicht an ihrer Spitze entschieden. Die Synode wählte Annette Kurschus zur neuen Ratsvorsitzenden. Sie tritt die Nachfolge des bayerischen Landesbischofs Bedford-Strohm an.