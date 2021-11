Rassismus: Müssen Filme strenger begutachtet werden?

Lord Kamlesh Patel, der Vizepräsident des BBFC, begründete die neue Untersuchung mit den Worten: "Bewegungen zur Sensibilisierung und Bekämpfung von Diskriminierung und Rassismus haben in den letzten zwei Jahren an Bedeutung gewonnen. Als Reaktion darauf wollten wir sehen, wie sich dies auf die Ansichten der Menschen in Großbritannien ausgewirkt hat, und insbesondere von denen hören und ihnen zuhören, die direkt von Diskriminierung und Rassismus betroffen sind, da ihre Stimmen wichtig sind. Wir sind uns bewusst, dass unsere Rolle nicht nur darin besteht, Kinder vor schädlichen Inhalten zu schützen, sondern auch Eltern zu helfen, die Darstellungen von Diskriminierung und Rassismus als potenzielles Unterrichtsmoment nutzen möchten."

"In Deutschland ist der Kontext entscheidend"

Der Geschäftsführer der deutschen Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK), Stefan Linz, sagte gegenüber dem BR, generelle Änderungen bei der Bewertung von Filmen seien hierzulande derzeit "nicht realistisch". Ohnehin halte sich die FSK an andere Kriterien als die entsprechende Einrichtung in Großbritannien: "Die Klassifizierung der BBFC richtet sich danach, was für Eltern akzeptabel ist, und das schon seit Jahrzehnten. Dazu führen sie auch entsprechende Befragungen durch. Wir halten uns an den gesetzlichen Maßstab, welche Inhalte für Kinder und Jugendliche beeinträchtigend sein können."