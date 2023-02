Rassismus-Eklat: Auch deutsche Medien streichen "Dilbert"-Comic

Seit 15 Jahren werden die "Dilbert"-Comics von der deutschen Webseite "Ingenieur.de" veröffentlicht. "Die Klickzahlen liegen zwischen 2.000 und 5.000 Aufrufen täglich", sagt Geschäftsführer Ken Fouhy. Erst an diesem Dienstagmorgen habe man von den Äußerungen Adams gehört und daraufhin sofort entschieden, die "Dilbert"-Seiten binnen eines Tages von der Website zu nehmen. Die Verzögerung habe technische Gründe. "Wir dulden keinen Rassismus", sagte Fouhy.

Äußerungen von Scott auf Youtube

In einem Youtube-Video vom 22. Februar hatte Adams unter anderem gesagt: "Den besten Rat, den ich weißen Menschen geben kann, ist sich verdammt nochmal von schwarzen Menschen fernzuhalten." Er tue das bereits, er sei in eine Nachbarschaft gezogen, in der es nur einen geringen schwarzen Bevölkerungsanteil gebe. Sein lebenslanges Engagement für Schwarze habe sich nicht ausgezahlt, das einzige Ergebnis sei, dass er als Rassist bezeichnet werde.

Die Reaktion kam prompt. Nur kurze Zeit später trennten sich mehr als 100 US-Zeitungshäuser wie die Washington Post oder die New York Times von ihm beziehungsweise seinem Comicstrip "Dilbert", in dem Adams seit Ende der 1980er Jahre den klassischen Büroalltag auf die Schippe nimmt.

Münchner Verlag verurteilt Aussagen

Im Münchner "Redline Verlag", der zur "Münchner Verlagsgruppe" gehört, sind derzeit drei Bücher von Adams erhältlich. "Die Kunst des erfolgreichen Scheiterns", das "Dilbert-Prinzip" und "Wie man sie alle rumkriegt". Bei den Büchern handelt es sich um Ratgeber-Literatur, die inhaltlich an die "Dilbert"-Welt andockt.

Zu den Vorwürfen gegen Adams sagte Verlagssprecher Julian Nebel: "Natürlich verurteilen wir die Aussagen von Scott Adams. Das ist schlicht und einfach rassistischer Müll." Die Bücher einfach aus dem Sortiment zu streichen, sei wegen bestehender Lizenzverträge gar nicht so leicht. "Diese sehen nicht nur ein Veröffentlichungsrecht, sondern auch eine Veröffentlichungspflicht vor", so Nebel. Wie man damit jetzt umgehen werde, könne man noch nicht sagen. Man werde mit den Lizenzgebern sprechen, neue Bücher und Verlängerungen der bestehenden Lizenzen werde es nicht geben.