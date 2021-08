Rasenmäher Simulator: Strategie bei der virtuellen Gartenpflege

Rasenmähen zum Spaß hat seine Grenzen

Spätestens an diesem Punkt wird klar: Der Rasenmäher Simulator eignet sich vor allem für Spieler mit langem Atem und einem Hang zur Perfektion. Bleibt noch die Frage: Wozu das Ganze? In Sachen Spielspaß und Abwechslung stößt man schnell an die Grenzen. Die Gärten, um die sich der Spieler kümmern soll, werden zwar im Spielverlauf größer, pompöser und schöner und auch die Aufträge komplizierter: Dann muss man zum Beispiel ein Muster ins Grün mähen.

Trotzdem ist es am Ende immer das Gleiche. Und das stundenlang, wenn die eigene Firma irgendwann auch noch expandieren soll. Selbst für Fans von Rasentraktoren ist der Spaß mit zwölf Modellen limitiert. Aber wer weiß: Vielleicht sehnen wir uns ja in einer nicht allzu fernen Zukunft, in der alle Gärten mit Mähroboter bevölkert sind, nach diesem durchdringenden Brummen an einem warmen Sommernachmittag in der Nachbarschaft. Spätestens dann kann ein Rasenmäher-Simulator groß auftrumpfen.

"Das Spiel ist für PC und Xbox erschienen und kostet knapp 30 Euro."