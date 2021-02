Rapid-Rabbit: So zerlegte Böhmermann die Frontex-Grenztruppe

Mit Mundharmonika und einem Stapel Papier ging Jan Böhmermann diesmal auf die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache Frontex los. Der Name klinge "ein bisschen wie Zahnpasta": "Dafür werden Politiker in Europa gewählt, um die Grenzen zu schließen, und dafür brauchen sie die Polizei."

Logo wie aus Game of Thrones

Die angesprochene Behörde sei allerdings eine "überteuerte Fantasy-Polizei", was erkläre, "warum das Logo von Frontex so aussieht wie aus dem Game of Thrones-Vorspann". Vor allem der französische Direktor Fabrice Leggeri bekam sein Fett weg, durfte neue Geländewagen seiner Truppe anpreisen und wurde als "Shopping-Queen" bezeichnet, weil er bis 2027 die Polizeitruppe mit elf Milliarden Euro aufrüstet, vor allem mit Drohnen und rollenden Büros zur Abschiebung von Migranten: "Wenn europäische Länder ihre Grenzen schließen, kommt der niedliche Frontex-Rapid-Rabbit und hilft, aber das kostet!"

"Weil Europa für Menschenwürde und Menschenrechte steht, wollen Menschen zu uns“, so der ZDF-Moderator. Überhaupt gehe es um Ideale, "sonst hätte Ursula von der Leyen doch niemals ihren Traumjob aufgegeben, als Sonderpädagogin beim bewaffneten Fähnlein Fieselschweif". Und um das falsche Pathos perfekt zu machen, durfte der frühere slowenische Ministerpräsident Alojz Peterle auftreten, wie er zur allseitigen Rührung der Anwesenden im April 2019 als EU-Parlamentarier mit seiner Mundharmonika die "Ode an die Freude" zum Besten gab.

"Libysche Kriegsverbrecher sind unsere Vertragspartner"

Die Europäische Union lagere die Menschenrechte jedoch tatsächlich quasi aus, so Böhmermann: "Die EU und Frontex sind nach Libyen gefahren und haben den erstbesten Bürgerkriegern Speedboote spendiert." Wenn dann allerdings Menschen auf dem Mittelmeer in Gefahr seien, "gehe die libysche Küstenwache nicht ans Telefon": "Libysche Kriegsverbrecher mit gebrauchten italienischen Speedbooten sind also unsere Vertragspartner beim migration flow-Management." Die Hälfte aller im Mittelmeer aufgegriffenen Menschen sei in Libyen "verschwunden", so Böhmermann unter Berufung auf EU-Unterlagen.