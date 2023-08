Raphael Thelens "Wut": Klimaaktivist wird Romancier

In gewisser Weise ist "Wut" ein Familienroman. Steht darin doch über die klimaaktivistische Bewegung der Satz, sie sei "unsere Familie". "Ich fühle mich da auf jeden Fall verstanden, insofern ist sie so etwas wie eine Familie für mich", sagt der 37-jährige Raphael Thelen, der sich im Januar dieses Jahres entschloss, nicht länger als Journalist für "Spiegel" und "Zeit" zu arbeiten, sondern ins Lager der Aktivisten der "Letzten Generation" zu wechseln.

Er habe in Südafrika über die Klimakrise recherchiert, in Marokko, im Irak, erzählt Thelen: "Ich habe in der Arktis erlebt, was da passiert, mit einer Schülerin gesprochen, deren Musiklehrer von einer Lawine getötet wurde. Ich komme aus der Nähe des Ahrtals, habe da als Kind gespielt. Ich habe diese ganze Zerstörung gesehen und auch die Ursachen verstanden, wer die Klimakrise antreibt – und mich dann gefragt: Warum bin ich nicht wütender?"

Eine wutlose Generation

Diese Frage mag am Anfang der Entstehung des Romans "Wut" von Raphael Thelen gestanden haben. Eine kurze, 176 Seiten umfassende und denkbar simpel gestrickte Geschichte, die von ein paar jungen Menschen erzählt, die in der Klimabewegung engagiert sind. "Verzweiflung" könnte dieser Roman auch heißen, denn die kennzeichnet das aktivistische Dreiergespann Vallie, Wassim und Sara. Sie wissen, dass sie aufmerksamkeitsökonomisch alles richtig machen, in den sozialen Medien "ganz oben" sind und doch nicht politisch vorankommen mit ihrem Anliegen.

"Was wir ja beobachten, ist eine politische Bewegung, die sich des größten, wichtigsten Themas unserer Zeit angenommen hat, des Schutzes unserer Lebensgrundlagen", sagt Thelen im Gespräch. Diese Bewegung sei indes "sehr beherrscht, sehr friedlich, sehr strategisch, und das ist ja auch gut. Das macht ja ihre Stärke aus und ihre Anschlussfähigkeit. Gleichzeitig vermisse ich manchmal das Impulsive und die Wut, und einfach zu sagen: Bis hier hin und nicht weiter."

Eskalieren und eine Pipeline demolieren

Stattdessen hängen die jungen Aktivisten auch mal ermattet auf der Couch ab, lassen "sich einfach berieseln" von einer "Zombie-Apokalypse" auf dem Bildschirm. Von Wut haben die jungen Klimabewegten mal was bei der afroamerikanischen Anti-Rassismus-Aktivistin Audre Lorde gelesen. Ernsthaft empfunden haben sie sie kaum je, vermutlich auch, weil sich selbst ihnen die Welt so schwarz-weiß nicht darstellt wie sie vom literarischen Debütanten Thelen in seinem Roman gezeichnet wird: Hier die Guten, die jungen Idealisten, die der "Klimahorror" packt bei all den Hitze- und Flutwellen, den Extremwetterereignissen. Da die Bösen, die "CEOs in ihren Privatjets", die Champagner saufenden Chefzyniker in den Firmenzentralen.

Als mitten im schwülwarmen Berliner Sommer wieder mal tennisballgroße Hagelkörner vom Himmel herabstürzen, fassen die jungen Freunde den Plan zu radikaleren Mitteln des Protests: "Lasst uns eskalieren heute", feuern sie sich gegenseitig an und machen sich unter anderem daran, eine Pipeline-Baustelle zu sabotieren. Das erinnert sehr an die rhetorische Frage des schwedischen Aktivisten Andreas Malm aus seinem Buch "Wie man eine Pipeline in die Luft jagt": "Wann also eskalieren wir?"