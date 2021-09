Raoul Schrott dokumentiert den "Sternenhimmel der Menschheit"

Amanar, der Orion der Tuareg

In der Sahara fand Raoul Schrott Ibrahimi Lamri, einen Tuareg, der noch weiß: Die Töchter der Nacht sind sieben Sterne in den Plejaden, sie verkünden Sommer und Winter, Kälte und Hitze, lebenswichtige Orientierung für die Nomaden der Wüste.

Amanar ist Orion, der Führer bei den Tuareg, ein wegen seiner Hybris bestrafter Mann, der in den Himmel steigen musste: im Osten geht er auf, in Richtung Mekka.

Sterne als Regisseure der Welt

"Ich kann eine Kultur erst verstehen, indem ich sehe, welchen Bezug sie zu ihrer Umwelt nimmt – und indem ich ihren Sternenhimmel betrachte", sagt Raoul Schrott. Denn dort verewige sie alles Wesentliche, alles, das für sie wichtig sei: "Ich kann gar nicht verstehen, wie man die Kultur der Babylonier oder der Mesopotamier verstehen kann, ohne ihren Himmel zu sehen."

Feldherren und Politiker, Wallenstein und Ronald Reagan befragten die Sterne. Sterne haben die Welt verändert, haben Kriege, Feldarbeit, Hochzeiten, Religionen und Seefahrten bestimmt.

Der Große Wagen: bei den Inuit ein Rentier

Die Sternensagen seien überall anders, sagt Schrott. Die Umgebung prägt unsere Kultur, Bilder und Geschichten: Was uns der Große Wagen, der Große Bär, ist den Maya ein rotschwänziger Kakadu, den Navajo der Mann einer bösen Frau, den Inuit ein Rentier.

Schon diesen Einfallsreichtum der Menschheit, seine poetische Seite weltweit zu dokumentieren, sei etwas Wunderschönes, so Raoul Schrott: "Das sind wirklich die schönen Seiten, in denen sich Religion auf eine Art und Weise ausdrückt, indem sie uns, ganz ohne irgendwelche religiösen Verkörperungen und Dogmen und kirchlichen Geschichten, eigentlich an das Universum bindet. 'Religio', die Rückbindung des Subjekts an das Objekt des Ichs zurück in die Welt."

Ein weltumspannender Atlas

Seit Erfindung des Teleskops, mit Astronomie und Weltraumforschung, mit Navigationselektronik und all der Lichtverschmutzung schwindet das Wissen um Sternenbilder.

Weltkulturerbe, das Raoul Schrott nun über Jahre aus hunderten Quellen in einem weltumspannenden Atlas der Sternenbilder und des Erzählens sammelt, kartiert und dokumentiert – mit Texten, Zeichnungen von Heide Sorge und einem Computer-Programm, das dieses Wissen, diese globale Karte der Menschheitsgeschichte, speichert und anhand von siebzehn Himmelsbildern rund um die Welt weitergibt.