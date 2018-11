Rammstein und Beethoven: "A Clockwork Orange" in Weimar

Die an den Garderoben bereit liegenden Ohren-Stöpsel wurden im Deutschen Nationaltheater Weimar überraschend wenig abgefragt. Dabei warnten Schilder an den Eingängen vor einem erhöhten Lautstärkepegel, Stroboskoplicht, Nebel und "Spezialeffekten". Furchteinflössend war dann allerdings nur der imposante Feuerstoß aus der E-Gitarre ganz am Schluss. Der loderte fast bis zur Saaldecke und drohte den Zuschauern die Haare zu versengen. Klar, die eingesetzte Musik von "Rammstein", seit 1994 auch als "Neue Deutsche Härte" bekannt, ist brachial, aber sie passt tatsächlich hervorragend zu "A Clockwork Orange", diesem ehemaligen Skandalroman, Skandalfilm, Skandalstück über die pure und perverse Lust an der Gewalt.

Kubrick entschied sich für Rossini

Intendant und Regisseur Hasko Weber ging es offenkundig darum, die Faszination und Erotik von totaler Hemmungslosigkeit möglichst aktuell zu bebildern und die Szenen mit der nötigen akustischen Brutalität gleichzeitig zu verfremden und zu verstärken. Da wäre es unpassend gewesen, sich musikalisch am Stanley-Kubrick-Film von 1971 zu orientieren. Für den sollte ursprünglich Ennio Morricone den Soundtrack schreiben, dann entschied sich Kubrick für teilweise elektronisch manipulierte klassische Musik wie Rossinis "Wilhelm-Tell"-Ouvertüre und Beethovens Neunte, was damals angesichts der blutig-exzessiven Handlung irritierend und wahrhaft gruselig war.