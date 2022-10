Rammstein rechnen unzweideutig mit bürgerlicher Gesellschaft ab

Schwarz-weiß-rot sind die Farben der deutschen Reichsflagge, Nazis und Reichsbürger tragen sie gerne. Dass Rammstein diese Beleuchtung gewählt haben – kein Zufall. Denn eigentlich sind die harmlosen Spießer im Song miese Rassisten, die bald schon eine Mauer und Stacheldraht um ihre Vorgärten gezogen haben und anschließend zur Maschinen-Pistole greifen. Aus Angst vor'm schwarzen Mann.

Dekonstruktion deutscher Tugenden

Aber es wird nicht verraten, wer der schwarze Mann ist. Rassismus-Kritik ist die naheliegende Interpretation, aber es könnte genauso gut die Angst vor Stadt-Menschen gemeint sein, oder vor Land-Menschen, vielleicht sogar vor Virologen oder FDP-Politikern. Im Grunde ist es auch egal: Wenn genug Angst im Spiel ist, wird der Spießer zum Monstrum und greift im schlimmsten Fall zur Waffe.

Fans dürfen sich auf dem neuen Album "ZEIT" wieder über düstere Musik, Spielereien mit Militarismus und die Dekonstruktion deutscher Tugenden freuen. Schließlich haben Rammstein schon immer über die Schattenseiten der Gesellschaft gesungen. Das einprägsamste Beispiel: Der größte Rammstein-Hit "Du hast", der davon erzählt, wie heuchlerisch das Versprechen "Bis, dass der Tod uns scheidet" sein kann. In den neuen elf Songs besinnen sich Rammstein anders als im Vorgänger-Album aber wieder stärker auf ihre politische Haltung. Und die Kritik am bürgerlichen Lebensstil wird so stringent und so eindeutig wie selten durchgezogen. Das sind: "Alles Lügen", heißt es.