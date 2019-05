Rammstein sind die deutschen Rolling Stones – leider

Wohlgemerkt: "Meine Liebe kann ich dir nicht geben" singt Till Lindemann, was man ja wohl als klare Absage an einen immer wieder vermuteten Nationalismus der Band lesen kann. Nun ist es auf dem siebten Rammstein-Album aber auch nicht so, dass sie sich inzwischen auf Kuschelkurs in den moralischen Mainstream bewegen. Wenn hier ein Song "Ausländer" heißt, ist das weder Hetze noch ein Aufruf zur Völkerverständigung, sondern eine Karikatur europäischer Gigolos.

So 90er: Rammsteins "Neue Deutsche Härte"

Immerhin: Der Song "Zeig dich" ist eine sarkastische Abrechnung mit den Missbrauchsskandalen in der katholischen Kirche. Aber das Thema ist ja auch morbid genug, um auf ein Rammstein-Album zu passen. "Sex" an sich ist nämlich eine feine Sache, wie wenig später im gleichnamigen Track nachgereicht wird, schön schmuddelig, natürlich. Ansonsten gibt’s mehrheitlich den typischen Rammstein-Sound, den heute sonst keiner mehr macht, diese "Neue Deutsche Härte" aus den 90ern, mit der Mischung aus Metal-Gitarren, monumentalen Drums und zackigen Synthesizern.

"Tattoo" ist eine Hymne auf den schönen Schmerz der Hautgestaltung. Ja, das ging auch schon mal härter. Aber wenn eine Band 25 Jahre auf dem Buckel hat, dann besinnt man sich eben auf ein eingeführtes Geschäftsmodell, so wie das die Rolling Stones schon seit 40 Jahren pflegen. Also: Das übliche Pathos, das rrrollende Rrrr, Verletzungen von Tabus, die möglicherweise schon lange keine mehr sind. Hauptsache, die Fans können bei der nächsten Pyro-Show mitgrölen. Und das dürfte bei den neuen Songs kein Problem sein, so simpel sind die gehalten.