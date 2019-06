Rammstein in München: pünktlich und zuverlässig

Wie ein Ufo steht die gewaltige Rammstein-Bühne auf dem Rasen des Münchner Olympiastadions. Stählern, kühl und irgendwie futuristisch. Wie eine gut geölte, megalomane Maschine, die raucht, blinkt und Feuer speit. Darin sechs Punks aus dem Osten, heute Männer im mittleren Alter mit Stahl im Gesicht, Tattoos und rotem Irokesen. Männer, die so wirken, als möchten sie einmal mehr vom Krieg erzählen und viele sind gekommen um ihnen zuzuhören. So etwas braucht Kulissen, auf Knopfdruck ist die Spielstätte mit roten Rammstein-Fahnen beflaggt. Es ist angerichtet und Rammstein bereit, ihr Liedgut unangespitzt in den Boden - nun ja - zu rammen.

"Das Herz schlägt links"

Sie eröffnen den Abend mit "Was ich liebe", einem Song vom neuen Album, der gerade nicht besonders geliebt wird von der Fanschaft. Zu plump, keine Raffinesse, weder musikalisch noch textlich. Aber zum Vorglühen reicht es allemal. Wer wird denn gleich das ganze Pulver verschießen, immerhin ist der sommerliche Abend noch taghell, und es wäre schade um den schönen Feuerregen, der doch in Finsternis noch mehr zu überwältigen weiß.

Den eigentlichen Auftakt macht dann "Links, zwo, drei, vier" – er gibt die Marschroute vor. Ein Song wie eine Pressemitteilung, die verlautbaren lässt, dass Rammstein keine Rechtsrockband ist, sondern eine Kameradschaft linker Provokateure, die sich Nazikitsch und faschistischen Fetisch ungefragt angeeignet haben, um diese lustvoll durch den diskursiven Fleischwolf zu kurbeln: "Das Herz schlägt links".

Der Song steht nicht zufällig am Anfang. Hagelte es doch im Vorhinein Vorwürfe und Kritik wegen ihres umstrittenen Musikvideos zu der Single "Deutschland". Die Bandmitglieder waren darin unter anderem als KZ-Häftlinge und Nazi-Schergen zu sehen. Dazu die Zeilen: "Wer hoch steigt, der wird tief fallen - Deutschland, Deutschland über allen".

Für viele war die Vorstellung unerträglich, dass Rammstein auf ihrer ersten Stadiontour durch Europa, wo sie also auch an historisch besetzten Orten wie etwa dem Berliner oder Münchner Olympiastadion spielen, an ihrer Bühne ungewollt Neo-Nazis versammeln könnten, die mit einer Stimme "Deutschland" skandieren.

Ein Vorspiel, das irritiert

Aber Rammstein überlassen nichts dem Zufall. Deshalb bekommt "Deutschland" bei der Live-Show ein eigenes Vorspiel, das ziemlich irritiert. Die ersten Klänge sind ein Schlüsselreiz für die Masse, alle zücken ihre Handys, um die Nummer digital ins Smartphone zu bannen. Doch was da aus den Lautsprechern dröhnt ist nur ein Elektro-Remix der Single, die Rammstein-Gitarrist Richard Z. Kruspe zusammengemischt hat. Die Instrumente dagegen schweigen, die Bühne bleibt leer und nach zwei Minuten packen die meisten ihre Handys wieder weg.

Ätsch - aber dann geht es wirklich los: Handys wieder raus. Solide und ohne extra Ornament performen die Rammsteiner den Song, der in der Tat eine seltsame Wirkmacht entfaltet. In einer Mischung aus Überwältigung und Scham gehen einige, die zuvor ekstatisch aufgesprungen waren, in ihre Sitzschalen zurück und betrachten von dort das dann doch erstaunlich nüchterne Spektakel. Überheblich? Überflüssig? Überraschend? Überdrüssig?

Die große Rammstein-Stadiontour überrascht nicht, aber sie unterhält auf alt bewährte Art und Weise. Kaum neue Szenen. Allein zum neuen Song "Puppe" steht ein übergroßer Kinderwagen auf der Bühne und natürlich in Flammen, so wie später Keyboarder Flake bei "Mein Teil".

Rammstein ist deutsch – pünktlich und zuverlässig. Und immer wieder ein Ereignis. Warum? Weil es manche Menschenkinder einfach freut wenn's zu lauter Krachmusik auch noch raucht, lodert und blinkt. Dazu das "Wir-Gefühl", dass sich herzerwärmend über die Hitzewelle der Flammenfontainen wie eine Laola im Publikum ausbreitet, bevor es dann als schwarze Rauchwolke über allen verpufft. Ein finsteres Kasperletheater. Zutritt erst ab 6 Jahre!

