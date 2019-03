Umstrittene Werbeaktion: Empörung über "Rammstein"-Videoclip

Am Ende des Trailers, den Rammstein auf ihrer Webseite veröffentlichten, ist weiß auf schwarzem Grund das Wort "Deutschland" in Fraktur zu sehen, eine "gebrochene" Schriftart, die gemeinhin mit den Nationalsozialisten in Verbindung gebracht wird, obwohl diese ab 1941 nur noch die moderne Antiqua nutzten. In lateinischen Buchstaben steht darunter das Datum 28.3.2019. Das neue Album soll am 17. Mai erscheinen, wie die Band auf ihrer Webseite mitteilte. Das komplette Video wollten Rammstein noch am Donnerstag ins Netz stellen.

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, erklärte, es gebe zahlreiche Künstler, die sich in ihren Kunstwerken auf eine würdevolle Art mit der Schoa auseinandersetzten. "Wer den Holocaust jedoch zu Marketingzwecken missbraucht, handelt verwerflich und unmoralisch", sagte Schuster. Ein Sprecher des israelischen Außenministeriums nannte den Rammstein-Clip mit Anspielung auf den Holocaust "beschämend" und ergänzte auf Twitter: ""Wir schließen uns jenen an, die eine sofortige Löschung fordern."

Gestreifte Jacken, gelbe Sterne

Rammstein wollen im Mai erstmals auf Stadion-Tournee durch Europa gehen. Dazu hatte die Band im vergangenen September ihr siebtes Studioalbum angekündigt - zehn Jahre nach "Liebe ist für alle da". Im neuen Trailer treten die Musiker mit jeweils einem Strang um den Hals auf. Zu sehen sind auf einigen gestreiften Jacken gelbe Sterne, ähnlich jenen Kennzeichen, die das NS-Regime nach den Nürnberger Rassegesetzen 1935 den Juden aufgezwungen hatte.

Sollten Rammstein mit dem neuen Musikvideo aus dem Holocaust Profit schlagen wollen, wäre das geschmacklos und würde Millionen Menschen verhöhnen, die während der Schoa unsäglich gelitten hätten und auf grausamste Weise ermordet worden seien, sagte Schuster. Von der Band war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung über das Video berichtet.