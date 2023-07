Rammstein-Konzert in Berlin: Polizei erwartet Konflikte

Am kommenden Samstag findet das erste von drei Rammstein-Konzerten im Berliner Olympiastadion statt. Unter dem Motto "Kein Rammstein in Berlin! Vor Gericht statt auf der Bühne!" sollen am Samstag etwa 400 Menschen gegen die Auftritte protestieren. Zehntausende Menschen hatten zuvor Petitionen gegen die Auftritte im Olympiastadion unterzeichnet.

Demonstration am Stadion

Im Berliner Tagesspiegel gab ein Polizeisprecher an, dass man sich in Bezug auf die Demonstration, die am Nachmittag am Olympiastadion enden soll, "auf Konflikte" einstelle. Der Demonstrationszug will um 16 Uhr am Stadion eintreffen, wenn dort der Einlass für das erste Konzert beginnt. Die Initiatoren der Demonstration schreiben auf Twitter: "Wir können diese Konzerte nicht wortlos hinnehmen" und "Lasst uns gemeinsam laut sein und unsere Wut herausschreien - in Solidarität mit den Betroffenen!"