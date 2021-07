Rambo, Rocky, Sylvester: "Sly" Stallone wird 75

1976: "Rocky" kommt in die US-amerikanischen Kinos und wird ein riesiger Erfolg. Der Boxer Rocky Balboa gilt als Außenseiter, als Underdog und setzt mit einem Boxkampf gegen den scheinbar unbesiegbaren Apollo Creed alles auf eine Karte. Genauso, wie der Schauspieler Sylvester Stallone mit dem Drehbuch zu dem Film, das er selbst geschrieben hatte, erzählt er dem Branchenmagazin Deadline:"Ich war so ein Typ, ich wusste, dass ich nie als was anderes besetzt werden würde als der Bully. Ich bestand also darauf, die Hauptrolle zu spielen. Das Drehbuch zu realisieren war ein absoluter Wendepunkt für mich, aber ich bin dafür ein Risiko eingegangen."

Nuscheln als Folge teilweiser Gesichtslähmung

Stallone war 28 und ziemlich erfolglos, als er das Skript verfasste. Durch eine Geburtsverletzung sind bei dem in New York geborenen Schauspieler die Gesichtsnerven teilweise gelähmt, die Folge: Er nuschelt. "Bei einem Vorsprechen sagte ich nicht einmal einen Satz nur "Hey": Schon hieß es – was ist falsch mit deiner Stimme?"

"Rocky" spielt mehr als mehr als 200 Millionen Dollar ein

Stallone boxte sich im wahrsten Sinne des Wortes durch – und mit "Rocky" wurde er über Nacht zum Star, erhielt den Drehbuchoscar, das Boxerdrama wurde außerdem als Bester Film 1976 ausgezeichnet. Auch finanziell hatte such das Risiko gelohnt - "Rocky" spielte mehr als das 200-fache seiner Produktionskosten von nur etwas mehr als einer Million Dollar ein. Stallone war mit 10 Prozent an den Einnahmen beteiligt.

Die schlechte Nachricht sei damals gewesen: "Wenn man mit dem ersten Film auf dem Höhepunkt angelangt ist, wie toppt man das?", lacht Stallone mehr als 40 Jahre später. Doch Stallone gelingt es, noch einen zweiten legendären Actionhelden zu kreieren. 1982 kam "Rambo" in die Kinos - ein Film über einen Kriegshelden, der im normalen Alltagen nicht klarkommt.

Image des muskulösen Hau-Drauf bleibt

Vom Image des muskulösen Hau-Drauf konnte sich Stallone nicht mehr wirklich lösen. Sicherlich auch weil beide Figuren, Rambo und Rocky mehrere Fortsetzungen bekamen – zuletzt mit den Filmen "Creed" und "Creed 2", in denen Stallone wieder als Rocky Balboa zu sehen war.

Und noch eine Filmreihe entwickelte Sylvester Stallone erfolgreich mit: "The Expendables", eine Filmreihe über alternde Elite-Kämpfer. Dort spielt Stallone an der Seite von anderen alt-gewordenen Action-Stars wie Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren oder Bruce Willis. In diesem Jahr soll der vierte Teil der Reihe gedreht werden.