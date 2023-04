Ramadan: Wie junge Musliminnen das Fastenbrechen verändern

Wenn die Sonne untergeht, bereiten Ajna Kasa und Lisa Samira Mohrat das Fastenbrechen vor, den Iftar. Nach den Regeln des Ramadans verzichten die beiden den ganzen Tag auf Essen und Trinken. In diesem Jahr feiern Muslime vom 23. März bis zum 21. April den Fastenmonat Ramadan. Und den wollen die Studentinnen dieses Mal besonders nachhaltig gestalten. Die Essensportionen haben sie ganz genau geplant. Beide kennen das aus vielen Moschee-Gemeinden anders, in denen wird oft sehr viel gekocht und aufgetischt. "Bei einem normalen Iftar bleibt leider sehr viel übrig, und dann am Ende wird leider auch sehr viel weggeschmissen."

Iftar: Mitfühlen mit denjenigen, die weniger haben

Für die beiden Musliminnen gehören Klimaschutz und islamische Glaubenspraxis zusammen. Ajna ist in Albanien aufgewachsen, Lisa Samiras Vater stammt aus Marokko. Gerade zu Ramadan geht es für sie um mehr als nur ums Fasten. "Beim Iftar ist generell der Gedanke, kein opulentes Mal am Abend zu bereiten, sondern mit denjenigen mitzufühlen, die nicht so viel haben. Und dadurch, dass man das tut, kommt man Gott eben näher," erklärt Lisa Samira Mohrat das Fastenbrechen.

"GreenIftar": Kampagne gegen Verschwendung

Die Kampagne "GreenIftar" will der Verschwendung entgegenwirken. Sie begann im Jahr 2017 mit Plastikfasten. Denn im Ramadan produzieren die fast 3.000 Moscheen in Deutschland laut "GreenIftar" rund 480 Millionen Kilogramm Plastikmüll. So viel wie sonst in keinem Monat. Die globale Kampagne gibt Tipps, wie man Müll vermeiden kann. Sie rät zu saisonalen und regionalen Lebensmitteln, zum Verzicht auf Einweggeschirr und zum sparsamen Umgang mit Wasser.

Umdenken und auf geliebte Essenstraditionen verzichten

Ajna studiert Pharmazie, Lisa Samira promoviert in einem kulturwissenschaftlichen Fach. Sie beide folgen der Kampagne GreenIftar, die erst langsam bekannt wird und auch Mut zur Veränderung fordert. Alle müssen dafür umdenken. Lisa Samira beobachtet, dass der Fleischverzehr in muslimischen Gemeinschaften noch eine große Rolle spielt. Bei den Jugendlichen hingegen steige das Bewusstsein für nachhaltige Ernährung.

Kein Fleisch aus Massentierhaltung

Nachhaltig wird auch für das Fastenbrechen in Ajnas WG gekocht. Veganes Essen, Linsensuppe, Salate, ein Reisgericht. Normalerweise würde die 25-Jährige lieber mit Fleisch gefüllte Teigtaschen essen. "Aber ich verzichte dann bewusst darauf. Weil zum Beispiel ist es schwer, Halal-Fleisch zu besorgen, welches nicht aus der Massentierhaltung kommt."

Fastenbrechen im Zeichen von Klimaschutz: Die beiden Studentinnen hoffen, immer mehr Menschen für die Idee des "GreenIftar", eines nachhaltig gelebten Ramadans, zu gewinnen.