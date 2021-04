Ramadan unter Pandemiebedingungen und Pilgern für Geimpfte

Eigentlich sei der Ramadan beides: eine Zeit der Askese und des Verzichts, aber eben auch das Erleben von Gemeinschaft. So beschreibt der Münchner Imam Ahmad Popal den muslimischen Fastenmonat. Allein: Wie auch im vergangenen Jahr werden die gut fünf Millionen Muslime den Ramadan ohne das Gemeinschaftsgefühl begehen und ihn zum zweiten Mal unter den coronabedingten Einschränkungen erleben.

Einsam statt gemeinsam

Statt gemeinsam mit anderen Gläubigen in den Moscheegemeinden in den Abendstunden das Fasten zu brechen, heißt es auch in diesem Jahr: zu Hause bleiben. Ähnlich wie in christlichen Gemeinden gibt es allerdings viele Online-Angebote.

Viele Gläubige müssen auf Liebgewonnenes verzichten

"In der Pandemie müssen wir jedoch auf viele vertraute und liebgewonnene Traditionen verzichten", schreibt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing in seiner Grußbotschaft zum Ramadan. Besonders schmerzlich sei der Verzicht auf zwischenmenschliche Begegnungen, auf Gelegenheiten des Dialogs und der Gemeinschaft. "Weder die Festtage noch die Zeiten des Alltags sind so, wie wir sie kennen." Diese Erfahrung verbinde Christen und Muslime hierzulande. Allerdings verbinde auch die Hoffnung auf bessere Zeiten Gläubige unterschiedlicher Religionen. Hoffnung sei ein Markenzeichen des gläubigen Menschen.

Ramadan verschieben?

Bereits im vergangenen Jahr hatte es Diskussionen gegeben, den Ramadan wegen Corona zu verschieben. Davon hält der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, nichts. Wer an Corona erkrankt sei, sei ohnehin vom Fastengebot ausgenommen. Die Unversehrtheit des Körpers genieße auch unter religiösen Gesichtspunkten oberste Priorität. Zugleich müssten sich die Muslime wie im vergangenen Jahr auf Einschränkungen einstellen. Die Hygiene- und Abstandsregeln seien einzuhalten. Das Gleiche gelte für die in den jeweiligen Bundesländern geltenden Corona-Bestimmungen.

Impfen auch im Ramadan möglich

Der Münsteraner Islamwissenschaftler Mouhanad Khorchide wies zudem darauf hin, dass Corona-Impfungen aus religiöser Sicht auch während des muslimischen Fastenmonats möglich sind. "Zurzeit werden Fatwas, religiöse Rechtsprechungen, veröffentlicht, wonach das Impfen nicht gegen das Fastengebot verstoßen würde."

Pilgerfahrt nur für Geimpfte

Pilgerfahrten ins saudi-arabische Mekka sind laut Medienberichten nur für diejenigen möglich, die eine solche Impfung bereits erhalten haben. Viele Muslime begeben sich nämlich während des Fastenmonats auf die sogenannte kleine Pilgerfahrt (Umra).

Der Ramadan endet am 12. Mai mit dem dreitägigen Zuckerfest, auf arabisch "'Id al Fitr" oder auf türkisch "ramazan bayram". Das Fasten soll verdeutlichen, dass die Hingabe an Gott einen höheren Wert hat als die menschlichen Bedürfnisse. Der Ramadan, der jeweils im neunten Monat des islamischen Mondjahres stattfindet, ist auch der Monat der Nächstenliebe und der guten Taten. Der Anfang des Fastenmonats hängt vom Zeitpunkt des Erscheinens der Neumondsichel ab. Die großen islamischen Verbände in Deutschland haben sich auf einen gemeinsamen Zeitrahmen verständigt.

Fasten vom Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang

Das Fastengebot gilt für alle Muslime ab der Religionsmündigkeit, was dem Alter von etwa 14 Jahren entspricht. Maßgeblich sind die Verse 183 bis 185 von Sure 2. Diese Koranpassage beginnt mit den Worten: "Ihr Gläubigen! Euch ist vorgeschrieben zu fasten, so wie es auch denjenigen, die vor euch lebten, vorgeschrieben worden ist." Zwischen dem Beginn der Morgendämmerung und dem Sonnenuntergang ist Muslimen Essen, Trinken, Rauchen und Geschlechtsverkehr untersagt. Mit dem "Iftar", dem gemeinsamen Abendessen, wird das Fasten täglich beendet. Gegebenenfalls folgen spezielle Gebete. Ausgenommen vom Fastengebot sind Kinder, Alte, Kranke, Schwangere und Reisende.