Ralph Siegel: So will er mit dem Zeppelin-Musical abheben

"Ich muss ehrlich sagen: Ich bin verrückt! Es ist viel zu riskant", sagt Ralph Siegel zu seinem aktuellen Gemütszustand. Er hat gerade dreifachen Stress: Einerseits steht die Uraufführung seines dreistündigen "Zeppelin"-Musicals unmittelbar bevor, andererseits gewöhnt er sich auf dringenden ärztlichen Rat gerade das Rauchen ab und drittens wurde er am 30. September auch noch 76. Alles zusammen zehrt an den Nerven. Aber der Komponist ist wild entschlossen: Obwohl ihn einige Partner schwer enttäuschten und das Projekt auch wegen der Pandemie mehrmals verschoben werden musste, was eine Stange Geld kostete, will er sein Musical unbedingt retten. Dafür nahm er bei der Bank einen Kredit auf, bot seine Villa als Sicherheit: "Die kann ich ohnehin nicht mitnehmen." Und dann beginnt er von seinem neuen Stück zu schwärmen.

Am Liebesduett schrieb er ein Jahr

Schon 1969 habe er ein Lied mit der Textzeile geschrieben: "Wir mieten uns einen alten Zeppelin und fliegen um die Welt", Gus Backus hat den damals gesungen. Seitdem sei er von Luftschiffen fasziniert. Und deshalb verbindet er in seinem neuen Musical die Lebensgeschichte des Grafen Ferdinand von Zeppelin (1838 – 1917) mit der Katastrophe von Lakehurst, wo am 6. Mai 1937 das LZ 129 mit dem Namen "Hindenburg" nach zehn erfolgreichen Transatlantikfahrten und sieben Reisen nach Rio de Janeiro bei der Landung spektakulär Feuer fing und damit die große Zeit der Zeppeline beendete. Mit Rückblenden wird immer wieder zwischen beiden Ereignissträngen hin- und her geschaltet.

Natürlich werden die Zuschauer historische Personen wie Max Pruss erleben, den Kapitän der "Hindenburg", der das Unglück überlebte, und auch der zwielichtige Akrobat und Schauspieler Ben Dova spielt mit, der lange Zeit als möglicher Saboteur galt und seine Reise mit dem Zeppelin filmte. Und ja, es gibt auch eine Liebesgeschichte: "Wir hatten die erst nicht drin, und dann hat man mich immer danach gefragt. An dem Liebesduett habe ich ein Jahr geschrieben, weil es so verdichtet und intensiv sein muss. Das erinnert etwas an Elizabeth Taylor und Richard Burton in 'Wer hat Angst vor Virginia Woolf?', also mit großen Streitszenen."