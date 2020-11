"Kosovos Töchter" von Ralph Hammerthaler: Hoffen auf die Frauen

Die Regierung in Belgrad betrachtet Kosovo noch immer als serbische Provinz. Das Land selbst erklärte bereits 2008 seine Unabhängigkeit. Noch länger liegt der Unabhängigkeitskrieg von 1998/99 zurück. Damals beherrschte das Land auch bei uns die Nachrichten. Inzwischen hört man eher selten etwas von dort – obwohl es brodelt, und zwar vor allem im Verhältnis zwischen Männern und Frauen. Letztere werden oft unterdrückt, weil die von der Verfassung garantierten Rechte von Frauen im Alltag noch immer kaum eine Rolle spielen. Der Schriftsteller Ralph Hammerthaler hat für seinen jüngsten Roman "Kosovos Töchter" ausführlich vor Ort recherchiert. Christoph Leibold hat mit ihm über die zugespitzte Lage im Land gesprochen, über sein Buch und was es über den Kosovo hinaus zu sagen hat.

Christoph Leibold: Sie waren zu Recherchen mehrfach im Kosovo. Wie war Ihr Eindruck? Wie gut – oder eben noch nicht gut – sind die Wunden, die der Krieg damals gerissen hat, verheilt?

Ralph Hammerthaler: Das ist eine komplizierte Frage. Es ist ja ein kleines Land, nicht mal so groß wie Thüringen, aber auch ein sehr kompliziertes Land. Hoffnung im Kosovo macht die junge Generation, die ja auch in Gestalt der Frauen in meinen Roman Eingang gefunden hat. Die wollen eine moderne Gesellschaft, während Kosovo noch ein bisschen darunter leidet, dass die alten UÇK-Kämpfer sozusagen den Reichtum des Landes unter sich aufgeteilt haben. Da hat sich aber eine junge Partei gegründet, die viele Anhänger hat bei Künstlerinnen und Künstlern, bei jungen Menschen – "Vetevendosje!" – das heißt übersetzt in etwa: "Selbstbestimmung". Und da hofft man jetzt, allmählich auf ein anderes Niveau zu kommen. Also die junge Generation ist sehr drängend und agil und hofft auf ein anderes Land.

Um diese junge Generation, Sie haben es angedeutet, geht es auch in Ihrem Roman; und auch um eine andere Frontlinie, als die zwischen Kosovaren und Serben, nämlich um die Frontlinie zwischen den Geschlechtern. Der Titel verrät es schon: "Kosovos Töchter". Es geht um die Frauen in diesem sehr stark patriarchalisch geprägten Land und um den so genannten "Kanun", eine Art Gewohnheitsrecht, das im Kosovo herrscht. Was hat es damit auf sich?

Naja, man muss sagen, Kosovo hat eine der modernsten Verfassungen der Welt, zumindest auf dem Papier. Aber das wird nicht alles umgesetzt. Nach wie vor sehr einflussreich ist dieses albanische Gewohnheitsrecht, der sogenannte "Kanun", den Sie erwähnen. Der stammt aus dem Mittelalter. So ganz genau lässt sich das gar nicht datieren. Der "Kanun" ist für die Frauen in Kosovo eine bittere Pille, denn er erkennt die Frau nicht an. Sie hat keine Rechte, also etwa in Erbschaftsfragen. Töchter dürfen nichts erben. Das passt natürlich nicht zusammen mit der modernsten Verfassung der Welt. Aber das alte Denken ist doch noch so weit verbreitet, dass sich der amerikanische Botschafter aufgerufen fühlte in einer Provinzstadt, Vitia – ich bin da selbst dabei gewesen – die Frauen auf dem Land über ihre tatsächlichen Rechte aufzuklären.