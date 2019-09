Ralf Husmann über seine neue Serie "Frau Jordan stellt gleich"

"Titten und Taten": So heißt die erste Folge der neuen Comedyserie "Frau Jordan stellt gleich". Dass es genau darum geht, weiß man spätestens nach dem Eröffnungsdialog, also nach elf Sekunden. Wo beginnt sexistische Werbung, wann sind entblößte Brüste Kunst? Mit Fragen wie diesen setzen sich Eva Jordan (Katrin Bauerfeind) und die Mitarbeiter eines Gleichstellungsbüros in einer Stadt irgendwo in Deutschland auseinander.

Erfunden hat die zehnteilige Serie über den nicht ganz alltäglichen Alltag der städtischen Angestellten Ralf Husmann – also jener Drehbuchautor, der 2004 mit "Stromberg" den deutschen Serienmarkt um ein Kultformat bereichert hat. Parallelen sind durchaus vorhanden: Auch "Frau Jordan stellt gleich" vermengt Drama mit Comedy, wobei der Fremdschämfaktor nicht gar so hoch angesiedelt ist. Dass der Humor und die Herangehensweise trotzdem nicht jedermanns Geschmack sein dürften, nimmt Husmann in Kauf, wie er im Interview erzählt.

Bettina Dunkel: "Stromberg" und "Dr. Psycho" – tolle Serien, beide von Ihnen, aber die Dominanz der Männer ist eindeutig. Wann kam Ihnen der Gedanke, dass es Zeit ist für eine Leading Woman?

Ralf Husmann: Ich hab tatsächlich schon beim "Tatort" mit drei Frauen gearbeitet. Das war damals schon das ausschlaggebende Argument, den "Tatort" zu probieren – eben aus einer weiblichen Ermittlerposition heraus. Ich fand das sehr spannend, weil ich die zehn Jahre davor sehr männerlastige Formate geschrieben habe und ich dachte, es ist mal wieder Zeit, Frauen mehr in den Mittelpunkt zu bringen.

Also steckt dahinter auch mehr persönliches Bedürfnis als nur ein Zeitgeist-Zug?

In diesem Fall war es so, dass die Initialzündung von Katrin Bauerfeind kam, die ein Buch geschrieben hat über Geschichten, die Männern nie passieren würden. Und unsere Produzentin Nanni Erben hat gesagt: Kann man daraus nicht was fürs Fernsehen machen? Und so kamen wir auf die Idee, eine Serie über eine Gleichstellungsbeauftragte zu machen. Ich habe mich dann ein bisschen schlau gemacht, was die im wahren Leben so tun und fand das sehr spannend, weil sie eine sehr große Bandbreite an Einflussmöglichkeiten haben – gerade in so einem Stadthaus, wo es um sehr viele unterschiedliche Themen geht. Und die Gleichstellungsbeauftragten sind fast die einzigen, die in nahezu allen Bereichen immer mitreden können, dürfen und müssen. Das fand ich insofern spannend, weil ich dachte: Da kann ich mein Lieblingsthema "Büro" mit einem ganz neuen Thema kombinieren – eben Gleichstellung und Bürokratie in der Stadt.

Jetzt ist der Ort des Geschehens wieder ein Büro, also quasi eine Art Mikrokosmos der Gesellschaft – und da fragt man sich ja schon: Wo kommt eigentlich die Inspiration für die Figuren her? Findet man die im eigenen Umfeld?

Die Figuren habe ich mir in diesem Fall ausgedacht, da gibt es keine realen Vorbilder. Als ich recherchiert habe, musste ich allerdings feststellen, dass die Frauen im echten Gleichstellungsbüro ganz anders waren, als ich das eigentlich erwartet habe: Also sehr distinguierte Damen, die jederzeit auch in einer Werbeagentur hätten arbeiten können, oder in einem Antiquitätenladen. Es sah auch gar nicht so sehr nach Verwaltung aus, sondern das war das einzige Büro, das ich gesehen habe, das wirklich noch eingerichtet war, mit Gardinen und Blumen auf dem Tisch. Außerdem haben sie erzählt, dass sie gar nicht so sehr gegen den alten weißen Mann kämpfen, sondern gegen andere Frauen – weil die Feministinnen ihnen gesagt haben, sie gehen nicht weit genug, und andere Frauen gesagt haben, sie machen doch auch so Karriere, sie brauchen gar keine Gleichstellungsbeauftragte. Und aus dieser Position heraus habe ich versucht, Figuren zu finden, mit denen man das am besten abbilden kann.

In der Serie ist das auch ein wichtiger Part: Es gibt Frau Jordan selbst und eine Art Nemesis, also eine Gegenspielerin.

Genau, ich fand das war eine klassische Position: Als wir angefangen haben, das zu erarbeiten, war Trump noch nicht gewählt, da war Hillary Clinton noch eine aussichtsreiche Kandidatin und bei uns war Angela Merkel Bundeskanzlerin. Also zwei Frauen, die beide nicht so viel Aufhebens darum machen, dass sie Frauen sind und auch nicht wollen, dass man das betont. Denn beide haben wahrscheinlich das Gefühl, dass sie die jeweilige Position haben, weil sie gut sind und nicht, weil sie eine Frau sind. Das ist mir auch in unserer Branche, im Fernsehen, begegnet, dass es oft Frauen sind, die sich gegen die Quote stellen, weil sie das Gefühl haben, es schmälert ihre eigene Leistung. Dementsprechend fand ich das den interessanteren Ansatz, als wenn Frau Jordan jetzt gegen einen Mann antreten muss.