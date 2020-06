Rainer Langhans wird 80: Auf der Suche nach der Super-Ekstase

Er hat es wirklich gemacht. Rainer Langhans spendete zum 50. Jahrestag der 1968er Revolution ein Schamhaar, das von den beiden Künstlern Evelyn Möcking und Daniel Nehring vergoldet und im westfälischen Ahlen ausgestellt wurde. Titel: Die Suche nach der Revolution ("Searching for the revolution"). Und für diese Suche brauchten die Besucher natürlich besonders gute Augen oder eine Lupe. Dabei sind für die Revolution, wie sie Rainer Langhans verstand und versteht, weder Schamhaare, noch Lesebrillen nötig, sondern die Bereitschaft, sich selbst zu verändern, wie er dem BR verriet: "Was ich damals als Revolution angefangen habe, war vor allem, mich zu revolutionieren. Was dann nach draußen transportiert wurde an Körperlichkeit, an Kleidung, das ist nicht so wichtig. Aber diese innere Revolution, diese innere Arbeit, das habe ich eben seitdem weitergemacht. Ich lebe in einer Kommune, ich lebe wirklich anders. Ich bin deshalb in gewisser Weise auch ein Außenseiter der Gesellschaft, aber ich lebe, wie ich finde, relativ richtig."

Kommune heißt, sich zu verbessern

Und das war ein sehr langer Weg, denn Langhans war bereits als Kind recht verhaltensauffällig, seine Eltern gingen mit ihm sogar zum Therapeuten, was damals, in den vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts, äußerst ungewöhnlich war. Helfen konnte der Psychologe nicht, denn Langhans fühlte sich vor allem fremd auf der Welt, einer Welt, in der damals die Nazis den Ton angaben. Der Vater war Ingenieur in einer Rüstungsfabrik. Nur nicht werden wie die Eltern, das wurde seitdem zum Lebensziel des wohl bekanntesten aller Kommunarden: "Kommune ist eigentlich eine Gemeinsamkeit, die in einem liebenden Miteinander aneinander arbeitet, sich spiegelt, und sich ständig zu verbessern versucht. Jeder für sich, aber mit Hilfe all derer, die das auch machen und wollen. Das ist die Kommune, das war die Kommune und ist sie immer noch in unserem Fall. In meinem Fall ist das mehr eine Frauenkommune im Gegensatz zu damals, wo es eher eine Männerkommune war."