Rainald Grebe: "Ich muss mich damit abfinden, ich zu sein"

"Was für ein kleines Scheißleben. Es ist nicht spannend", konstatiert Rainald Grebe ziemlich am Anfang dieses Buches, und stellt den Sinn des Unterfangens, sein bisheriges Leben aufzuschreiben, grundsätzlich in Frage: "Was jetzt? Soll ich schreiben, dass ich in der Betty-Ford-Klinik auf Entzug war, (…) macht’s das interessanter?"

Dabei ist Grebe, als er Anfang dieses Jahres mit der Arbeit an dem Buch beginnt, tatsächlich in einer Klinik, aber halt nicht zur Alkohol-Entziehungskur, sondern auf Reha. Teupitz in Brandenburg statt Rancho Mirage in Kalifornien.

Im März 2017 hatte der Liedermacher und Musikkabarettist bei einem Auftritt in Düsseldorf massive Blackouts. Diagnose: Schlaganfall. Mehrmonatige Pause. Comeback. Dann, im Januar 2021: Sechs kleine Infarkte in allen Regionen des Gehirns. Fachbegriff: "Kleingefäßvaskulitis". Was das bedeutet, veranschaulicht Grebe, indem er von einer "dunklen Wolke" schreibt, die sich immer wieder Mal in sein Hirn schiebt. Dann fallen ihm Worte nicht ein, er weiß nicht mehr, wo er gerade ist und was er sagen wollte. Bis sich die Wolke wieder verzieht "genauso abrupt, wie sie gekommen ist." Doch so lange die Wolke da ist, herrscht "im Oberstübchen Stromausfall".

Fallhöhe in Grebes Buch ist unübersehbar

Das, lässt sich festhalten – und zwar ganz ohne voyeuristisch oder zynisch sein zu wollen –, das macht Grebes Buch auf alle Fälle (also trotz der Selbstzweifel des Autors) schon Mal interessant: Da schreibt einer, der stets unter Starkstrom stand und dem nun der Stecker gezogen wurde. Die Fallhöhe ist unübersehbar.

Rainald Grebe, Jahrgang 1971, schildert die Kindheit und Jugend seines "Wischiwaschilebens" als typische "Friedensbiografie" eines "Kriegsenkels", aufgewachsen im Reihenhaus-Bungalow in einer Neubausiedlung in Frechen bei Köln in den 1970ern, gut bürgerliches Zuhause, also haargenau so, wie er es in einem seiner frühen satirischen Liedern besungen hat: "Familie Gold – Gott hat die Menschen so gewollt." In der Tat, eine eigentlich recht gewöhnliche Biografie, die aber mindestens für all diejenigen interessant sein dürfte, die in ähnlichen Verhältnissen groß geworden sind und sich darin wiedererkennen können. Noch interessanter indes (und auch für alle anderen spannend zu lesen) ist, wie Grebe dieser Durchschnittlichkeit von klein auf zu entfliehen versucht.

So wie er seine frühen Jahre beschreibt, betreibt er alles, was er anpackt, bis zum Exzess, egal ob er als Schüler die heimische Vogelwelt katalogisiert, eine umfassende Pflanzensamenbank anlegt oder sich für die Schülerzeitung in einer Günter-Wallraff-Undercover-Recherche im Neonazimilieu versucht – Hauptsache, er fällt auf, ist einsame Spitze, konkurrenzlos.