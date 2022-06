Rafik Schami erhält Carl-Zuckmayer-Medaille

Fabulierkunst und slapstickartiger Humor – übersetzt in 34 Sprachen

Schami wurde 1946 in Damaskus geboren und wanderte als Oppositioneller 1970 nach Deutschland aus. Er studierte Chemie, wurde nach seiner Promotion jedoch Schriftsteller: Sein umfangreiches Werk umfasst Märchen, Romane, Essays und Erzählungen – und wurde in 34 Sprachen übersetzt.

Als Autor ist Schami nicht nur für seine Fabulierkunst zwischen Orient und Okzident berühmt, sondern auch für seine Szenen voller Slapstick, für den skurrilen Humor in den Geschichten, die mal in München, mal in Damaskus und mal in Heidelberg spielen.

Einsatz für Demokratie und Menschenrechte

Die Auszeichnung erhält Schami auch, weil er seit vielen Jahren für Demokratie und Menschenrechte eintritt, hieß es in der Laudatio weiter. Er erhebe die Stimme gegen Hass und Gewalt auch in Deutschland und baue Brücken zwischen Kulturen. So gründete er etwa den Verein Schams, der syrische Kinder und Jugendliche unterstützt. Zudem setze sich für die Aussöhnung zwischen Palästinensern und Israelis ein.

Preisverleihung wegen Pandemie verschoben

Die Preisverleihung war wegen der Corona-Pandemie verschoben worden – seit 1979 wird die Medaille (zusammen mit einem Weinfass) traditionell am 18. Januar, dem Todestag des Namensgebers, überreicht. Carl Zuckmayer (1896-1977) schrieb unter anderem die Theaterstücke "Der Hauptmann von Köpenick" und "Des Teufels General".

Bisher erhalten haben die Auszeichnung beispielsweise Martin Walser, Monika Maron, Udo Lindenberg, Volker Schlöndorff, Robert Menasse und Maren Kroymann.