Räumung mit Folgen: "Der letzte Mieter" neu im Kino

In den großen Städten gibt es nur noch kernsanierte Luxusbauten und schick hoch gezogene Loft-Wohnanlagen, die sich keiner mehr leisten kann außer den ganz Reichen. Schöne neue Immobilienwelt. Regisseur Gregor Erler und sein Kameramann Moritz Reinecke machen von Anfang an klar, dass ihr Film kein Sozialdrama sein will oder gar betulich und bedenkenträgerisch. Schon bevor es richtig losgeht, nähert sich die Handkamera mit leicht wackligen Detailaufnahmen einer Wohnung wie einem Tatort: Blut tropft von einer Klinke, Vorhänge bauschen sich im Wind, auf dem schmutzigen Boden liegt ein Autoschlüssel. Die Geschichte von Entmietung, Räumung, Widerstand, stadtpolitischem Fördermittelbetrug und Immobilienskandal wird – ziemlich ungewöhnlich für das deutsche Kino – als Thriller erzählt. Ein Mieter sieht rot. Doch die Vorgabe wird nicht durchgängig erfüllt. Gregor Erler spielt geschickt mit den Mitteln des Genres, schlägt plötzlich dramaturgisch andere Wege ein, um dann doch wieder bei der Action zu landen. Nach dem thrillerartigen Beginn folgt eine eher impressionistische Fahrt durch Berlin – Demonstranten gegen Mietwucher sind zu sehen, ein Fernsehteam, Baukräne, ein Obdachloser, der Flaschen aus einem Papierkorb angelt, eine große schwarze Schrift an einem Haus: „Zwangsräumungen verändern die Stadt“.