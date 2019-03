Räume fürs Heilige – Wo wir uns wohl fühlen

Ein Raum kann Frieden und Geborgenheit vermitteln, er kann aber auch bedrücken. Die in Augsburg und Aschau lebende Künstlerin Juliane Stiegele beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Wirkung von Räumen. In der Kinderklinik in Augsburg sollte sie einen Abschiedsraum gestalten. Ein dunkler Raum im Keller wurde ihr dafür zugewiesen - nackte Betonwände, kein Fenster. Es sollte ein Ort werden, der "würdig, kostbar gestaltet wird", erinnert sich die Künstlerin.

Ein Raum ohne Härte

Sie nahm die widrigen Ausgangsbedingungen an: mit hellen Farben. Und von ihr entworfenem Mobiliar. Die Stühle haben eine runde und weiche Form, Bienenwachskerzen bringen warmes Licht in den Raum, der trösten kann. "Der Raum sollte keine Härte aufweisen, der Eintretende wird sanft geleitet, durch eine Rundung, es gibt pflanzliches Material am Boden, das Tier kommt vor in Form von Bienenwachs, das Mobiliar ist aus einem Holz in einer schönen Maserung", erklärt Juliane Stiegele ihre Idee. Kernstück des Raums sei ist eine große Kinderzeichnung in Gold auf Siebdruck auf einer Acrylplatte, das zeigt ein aufsteigendes Wesen, das nach oben weggeht.

Ein Zimmer wie ein buntgestreifter Schlafanzug

In der Folge sollte die Künstlerin auch andere Räume in der Klinik gestalten: große Kinderzeichnungen die großformatig ausgeplottet wurden. Die Pädiatrie wird von der Farbe gelb dominiert, in der Chirurgie dominiert die Farbe Rot. Farbige Holzelemente sind an die Wand appliziert. Diese setzen sich in farbigen Intarsien im Bodenbelag fort. Bunte Kreise auf dem Boden sind spielerische Elemente, die für Abwechslung sorgen. Eine grüne Wolke schwebt an der Wand. Ein Zimmer sieht aus wie ein buntgestreifter Schlafanzug.

Raumatmosphäre in Krankenhäusern noch wenig Thema

Juliane Stiegele wundert sich, dass Raumgestaltung in Krankenhäusern bislang so wenig Thema ist. "Jeder designt seine Wohnung alle paar Jahre um, es wird eine große Mühe auf geschäftliche Räume gelegt und ausgerechnet wenn es mir am allerschlechtesten geht, dann komme ich in Räume, in denen nie einer leben möchte." Sie höre viele Geschichten, wie ungern Menschen im Krankenhaus gewesen seien und sich in der Atmosphäre nicht wohl gefühlt hätten. "Das wäre ein riesiges Feld, das man beackern müsste."