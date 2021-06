Rätsel gelöst: Mädchenleiche mit Buchfink im Mund bestattet

Die Analysen waren enorm aufwändig, die "Ermittlungsarbeit" schwierig: Knapp unter der Oberfläche fanden sich in einer Höhle bei Ojców nördlich von Krakau Knochen eines Kindes. Das Besondere daran: Zwischen den Kiefern fanden sich Reste eines Buchfinken, neben dem Schädel ein weiterer. Demnach war das 12-jährige Mädchen, wie die Autopsie ergab, mit einem Vogel im Mund und neben der Wange bestattet worden. Aber wann und warum? Diese Frage blieb jahrzehntelang unbeantwortet, der Schädel der Leiche ging zwischenzeitlich an der Universität Breslau verloren. Daher waren die polnischen Forscher unter Leitung von Małgorzata Kot von der Fakultät für Archäologie der Universität Warschau, die sich vornahmen, das Rätsel zu lösen, auf eine geradezu detektivische Strategie angewiesen. Die Ergebnisse der Studie, die Jahre in Anspruch nahm, wurden jetzt in der "Prähistorischen Zeitschrift" publiziert.

Die Vögel wurden im Herbst getötet

Eine genetische Untersuchung ergab jetzt, dass das stark unterernährte Kind nicht aus Polen, sondern aus Finnland oder dem nördlichen Baltikum stammte. Die Datierung mit der üblichen Radiokarbonmethode ergab eine Lebenszeit zwischen der Mitte des 17. und dem Beginn des 18. Jahrhunderts. "Wir begannen nach Umständen zu suchen, unter denen sich im 17. und 18. Jahrhundert Menschen aus dem Norden in der Region Ojców aufgehalten haben könnten. Hier tritt eindeutig die Zeit der Schwedenflut in den Vordergrund, in der die Eindringlinge bereits 1655 die Burg Ojców übernahmen und sie mit eigenen Besatzungen garnisonierten," so Michał Wojenka vom Institut für Archäologie der Jagiellonen-Universität in Krakau in einer Pressemitteilung des polnischen Kulturministeriums.

In diesen Jahrzehnten überzog der schwedische König Karl X. Gustaf (1622 - 1660), der nebenbei auch den Titel eines Herzogs in Bayern führte, Polen mit dem Zweiten Nordischen Krieg, der als Schweden-"Flut" (polnisch "potop") in die Nationalgeschichte eingegangen ist. In seiner Armee kämpften auch zahlreiche Finnen. 3.000 von ihnen sollen damals die Festung Krakau besetzt haben. Die Soldaten belagerten die Stadt ab dem 16. September 1655, also im Herbst, und wie die Analyse der Vogelreste ergab, wurden die aufgefundenen Buchfinken tatsächlich in dieser Jahreszeit getötet. Es liegt also nahe, dass das Kind im Gefolge finnischer Truppen nach Südpolen kam.

Vögel waren bei Germanen Boten ins Jenseits

Die Todesursache des Mädchens konnte nicht geklärt werden. Allerdings brachten die Forscher Licht in das seltsame Bestattungsritual. Nach Angaben eines finnischen Kollegen symbolisierten Vögel in der skandinavischen heidnischen Kultur der Zeit den Übergang ins Jenseits. Zwar sind aus der Region des heutigen Finnland keine Beerdigungen nachgewiesen, bei denen Vogelköpfe eingesetzt wurden, aber fest steht, dass abgelegene Gegenden damals noch nicht christianisiert waren. Das spreche dafür, dass die Angehörigen des Mädchens einem heidnischen Ritual folgten. So galten den Germanen die Raben als allwissende Todesboten: Göttervater Wotan ließ sich von seinen beiden gefiederten Begleitern Hugin und Munin stets auf dem Laufenden halten über den Zustand der Welt. Sie flatterten also zwischen irdischer und himmlischer Sphäre hin und her und verbanden damit Diesseits und Jenseits. Auch der ägyptische Gott Horus in Falkengestalt galt als Transportmittel ins "Lichtland" des Himmels.

"Wir haben mit den verfügbaren Analysen so viele Informationen wie möglich aus dieser 'Zitrone' herausgequetscht", so die Forscher: "Wir glauben, dass 95 Prozent unserer Version der Ereignisse richtig sind."