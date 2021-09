Radiopreis: Warum eine 100 Jahre alte Sendung preiswürdig ist

Die ausgezeichnete BAYERN 1-Sendung hatte ein Gedankenspiel zum Ausgangspunkt: Wie hätte es sich angehört, wenn es den Radiosender BAYERN 1 schon im Jahr 1920 gegeben hätte? Eine Stunde lang wurde dieses Gedankenspiel in die Realität umgesetzt, eine Stunde Radio "als hätte man es mit einer Zeitmaschine einhundert Jahre zurückversetzt." Hintergrund war die der Stichtag "100 Jahre Radio".

Wie klang es denn – vor 100 Jahren?

Weil in den ersten Tagen des Rundfunks Künstlerinnen und Künstler und Orchester noch live im Studio auftraten – es gab noch keine tauglichen Aufzeichnungsmöglichkeiten –, wurde auch das in die aktuelle BAYERN 1-Sendung eingebaut: Ein Streichquintett des BR-Rundfunkorchesters war mit Weihnachtsliedern zu hören, ein Grammophon aus der damaligen Zeit sicherte den Sound der Zeit. Nur ein Beispiel dafür, wie konsequent das Gedankenspiel umgesetzt wurde.

Begründung: faszinierende Reise

In der Begründung des Preises heißt es: "Diese preiswürdige Produktion ist eine Hommage an die Bedeutung von virtuosem Sound-Design. Dem Klang alter Zeiten zu lauschen, macht bewusst, dass auch der Klang-Kosmos von heute in unsere Gestaltungsverantwortung fällt. BAYERN 1 nimmt – unter der gekonnten Führung des Conférenciers Marcus Fahn – Hörer:innen mit auf eine faszinierende Reise. Die Bedeutung von Klang in Radioproduktionen wird hier angemessen wertgeschätzt."