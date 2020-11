Radio Tatort von Franz Dobler: So wie einst der Räuber Kneißl

Sie werden nur dort eingesetzt, wo sie keinen Schaden anrichten können: Das Münchner Ermittler-Duo Jaqueline Hosnicz und Jakob Rosenberg. Im vom BR produzierten ARD Radio Tatort "Bankraub und Gerechtigkeit" müssen sie Bankräuber stellen, die natürlich bei ihrem Coup eine Maske getragen haben – wie fast alle zu Corona Zeiten. In seinem zweiten Radio Tatort nimmt Autor Franz Dobler Bezug auf einen historischen Bankräuber aus Bayern: Theo Berger, den "Al Capone vom Donaumoos". Thomas Kretschmer hat mit Franz Dobler über anachronistische Verbrechen und alte bayerische Gesetzesbrecher mit Volkshelden-Status gesprochen.

Thomas Kretschmer: Franz Dobler, womit begann ihre Arbeit an dem zweiten Fall für den ARD-Radio Tatort?

Franz Dobler: Was mich schon länger interessiert hat, ist, dass Bankraub mittlerweile als anachronistisches Verbrechen gilt. Ich hatte dazu ein sehr langes Gespräch mit einem Polizeibeamten. Mittlerweile gilt Bankraub als zu riskant – Bankraub hat eine ganz hohe Aufklärungsquote. Und mittlerweile liegt auch nicht mehr viel Bargeld in den Banken. Der Polizeibeamte meinte, es ist mittlerweile viel einfacher, irgendwelche Verbrechen digital zu machen, da irgendwie Geld raus zu holen, mit welchen Methoden auch immer. Das ist viel weniger Risiko und die Strafen sind auch nicht so hoch. Bankraub, das machen nur noch ganz verzweifelte Leute. Das hat mich als Plot für den Radio Tatort interessiert.

Ist so ein enger Rahmen wie bei einem Radio-Tatort – die Länge steht fest, es steht fest, dass es ermittelnde Hauptfiguren gibt, er muss bestimmten Genre Regeln folgen – ist das eine Hilfe beim Schreiben, oder eher das Gegenteil?

Ich bewege mich gern im Krimi-Genre. Mir macht das Spaß, weil ich die Genre-Grenzen nicht so eng sehe. Also, auch beim Radio-Tatort kann ich viel machen. Da fühle ich mich nicht eingeschränkt. Ja gut, die Länge von knapp 54 Minuten – ich muss am Ende immer einiges im Skript kürzen, das ist brutal. Aber damit muss man klar kommen.

Im ersten Fall von Hosnicz und Rosenberg ging es in der Stadt zur Sache. Jetzt muss Jaqueline Hosnicz raus aufs Land, in den Norden von München, irgendwo hinter Dachau, so ein Landstrich ohne Lüftlmalerei und Wellness-Tempel. Wieso haben Sie sie gerade dorthin geschickt?

Naja, das hat auch wieder mit dem Bankraub zu tun. Es hat mit Vorgehensweisen zu tun, die diese Tätergruppe hat. Sie sagen, wir gehen nicht nach München, weil dort ist die Polizei, sagen wir mal, etwas erfahrener mit solchen Sachen. Wir bleiben in Kleinstädten in kleinen Ortschaften und holen uns da das Geld. Und weil ich generell versuche, immer so wenig wie möglich zu erfinden, sondern mit dem zu arbeiten, was ich kenne, bin ich dann in dieser Gegend gelandet. Das Dachauer Umland kenne ich einfach ein bisschen besser, das habe ich auch schon in einem Roman beschrieben und auf dieses Wissen habe ich dann aufgebaut.

Der Roman heißt "Tollwut", aus dem Jahr 1991. Da geistert auch schon eine Figur durch die Geschichte, die auch jetzt durch das Hörspiel geistert, nämlich Theodor Berger. Geistern insofern, weil er schon lange nicht mehr am Leben ist. Der aber ein Mann war, der wohl immer noch bekannt ist in dieser Gegend, unter anderem unter seinem Spitznamen "Al Capone vom Donaumoos". Er war ein häufig verurteilter Bankräuber, der mehr Zeit im Knast verbracht hat als in der Freiheit und trotzdem einen gewissen Ruf hatte. Wie hat sich der reale Theo Berger diesen Ruf erarbeitet?

Berger war lange Zeit sehr beliebt bei den Leuten, ähnlich wie sein Vorgänger Mathias Kneißl 70 Jahre vorher. Und das hatte wohl vor allem damit zu tun: Der ist nicht in die Banken reingegangen, hat um sich geschossen und Leute zu Tode erschreckt, sondern Theo Berger hatte sozusagen Gentleman-Manieren. Der hat sich als Profi verstanden, der einfach nur das Geld abholen will, aber jetzt niemandem irgendetwas antun will. Und außerdem hatte er einen gewissen Witz, er hat die Polizei immer wieder an der Nase herumgeführt. Also, es war wenig Brutalität im Spiel, abgesehen davon, dass man natürlich eine gewisse Härte und Brutalität braucht, um sowas überhaupt durchziehen zu können.