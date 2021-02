Radio-Event und Podcast: Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess

Podcast-Host ist der Journalist und Musiker David Mayonga. "Das Dokumentarhörspiel macht sichtbar, dass die gefährlichsten Merkmale eines rassistischen Mörders nicht äußerlich zu suchen sind", sagt er, "sondern in der menschenverachtenden Gesinnung und der Vernetzung dieser Gesinnungsträger liegt."

"Das Dokumentarhörspiel 'Saal 101' ist ein ganz besonderes Projekt, auf das der Bayerische Rundfunk zurecht stolz sein darf", ergänzt die neue BR-Intendantin Katja Wildermuth. "Fünf Jahre Langzeitbeobachtung, zwölf Stunden Programm: Man erlebt diesen Prozess einerseits in einer journalistischen Aufarbeitung, einer Tiefenschärfe, wie man das sonst nicht bekommt, und gleichzeitig ist das Projekt selbst schon ein Stück Zeitgeschichte."

"Saal 101" - zu hören an zwei Abenden auf Bayern 2: am Freitag (19.2.) von 20:05 bis 2:00 Uhr (Teile 1 bis 12) sowie am Samstag (20.2.) von 20:05 bis 2:00 Uhr (Teile 13 bis 24). Alle Teile außerdem in der ARD Audiothek, bei BR Podcast und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.