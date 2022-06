"Radikal jung": Der Theaternachwuchs trifft sich in München

Es beginnt mit dem Krieg. Mit Männern, die zu Tieren werden, und Frauen, die den Helden folgen und dabei irgendwann als Opfer enden. Basierend auf einer Recherchereise in den Donbas 2014 hat die ukrainische Dramatikerin Natalya Vorozhbit ein Stück geschrieben über Menschen im Krieg. 2019 hatte es unter dem Titel "Bad Roads" und in der Inszenierung von Tamara Trunova am Left Bank Theatre in Kiew Premiere und eröffnete nun das Münchner "Radikal jung"-Festival: In "sechs Szenen über das Leben und den Krieg" versucht die Autorin ein Panorama aufzufächern von Opfern und Tätern, von psychisch Kriegsversehrten und Verrohten, von Grausamkeit und Gewalt, von Sehnsucht und Liebe und von Körperlichkeit und Sex, der zum Verzweiflungsakt pervertiert.

Politisches Theater aus Kiew

Wie ein menschliches Cluster bewegen sich die elf Darsteller eng zusammengedrängt von rechts nach links, gepresst an den hohen Gitterzaun, der die Bühne durchzieht. Immer mal wieder singen sie, etwa vom Unterleutnant, mit dem alle tanzen wollen, und sind doch längst alle mehr als sichtbar vom Krieg Versehrte, die sich nur noch in Zeitlupe bewegen können. Und wie diese – so sind auch alle anderen Szenen dieser Inszenierung geprägt von einer schwerblütigen Eindeutigkeit, die die Botschaft streckenweise schwer erträglich macht.

Da rüttelt noch jeder mindestens einmal am symbolträchtigen Grenzzaun. Da kriecht man dekorativ existentiell eine steile Rutsche hoch oder schliddert sie wieder hinab. Und so ist dieser pathetische Auftakt von "Radikal jung" nicht wirklich als radikal junge Regieposition aus Europa zu lesen, sondern vielmehr als ein politisches Zeichen des Festivals: als Solidarität für ein geschundenes Land und als szenisches Mahnmal für einen Krieg, der uns alle betrifft.

Aus Athen: Theater der Generation Z

Ganz anders dagegen die zweite Produktion "We are in the army now" in der Regie von Elias Adam vom Onassis Stegi Theatre aus Athen. Hier choreographiert eine blutjunge Generation mit musikalischer Verve und szenischem Witz ihre Wut und ihre Verzweiflung sehr physisch präsent in den Raum und weiß sich dabei zugleich immer auch in den geposteten Welten von TikTok oder Instagram in Szene zu setzen.

Doch in diesem selbstinszenierten und damit schillernd-queeren Space, in dem auf Tinder oder Grindr das nächste Date eigentlich immer nur einen Mausklick entfernt ist, verhindern – wie es scheint – im Griechenland der Jetztzeit noch immer homophobe Väter und religiös-verklemmte Mütter ein Leben in einer totalen Freiheit. Zugleich sieht sich diese Generation Z ausgesetzt auf einem Erdball, der längst zu Ende missbraucht ist. Und so rüstet man sich ästhetisch zum Schluss von "We are in the army now" zu Cyberspace-Superhelden auf und ruft zum Krieg gegen jene Generation auf, die diesen Planeten aus ihrer Sicht gegen die Wand gefahren hat: die Baby-Boomer.

Rassismus-kritische Bühnenparty aus Oberhausen

Als "diskursiv-essayistisch" will der neue Leiter Jens Hillje viele der zum diesjährigen Festival "Radikal jung" eingeladenen Produktionen verstanden wissen. Dabei stehen im Lauf dieser Festivalwoche noch feministische Perspektiven ebenso im Fokus wie aktuell umkämpfte Themen wie Rassismus und Identität. Die etwa wurden gestern Abend schon diskutiert, in dem als Playback-Musical annoncierten "Karneval" vom Theater Oberhausen.

In ihm schaut die Choreographin und Regisseurin Joana Tischkau auf die Tradition des weiß-deutschen Karnevals aus der Perspektive von People of Color. Doch während sie zum einen mit gnadenlosem Blick die Rassismen dieser ach so fröhlichen Kultur herausarbeitet, spielen sie und ihr Ensemble zugleich hochsouverän auf der Klaviatur popkultureller Überwältigung, die dieses Musical zum Schauerstück wie zur Bühnenparty zugleich machen. Und so macht dieser Auftakt alles in allem wahrlich Lust auf mehr "Radikal jung".