"Radical Dreamer": Fesselndes Doku-Porträt über Werner Herzog

Mit Werner Herzog hat Thomas von Steinaecker an seinem Wohnort in Los Angeles und auf Lanzarote gedreht: also auf jener Vulkaninsel, auf der 1969 "Auch Zwerge haben klein angefangen" entstand und wo Herzog heute Workshops gibt. Steinaecker ist mit Herzog nach Sachrang gereist, das bayerische Bauerndorf, in dem Herzog in ärmlichsten Verhältnissen aufgewachsen ist, dorthin, wo sich in den Bergen ein Wasserfall befindet, den er als seine "Seelenlandschaft" bezeichnet.

Viele Weggefährten Herzogs vor der Kamera

Viele Weggefährten hat Steinaecker vor die Kamera geholt, unter anderem Herzogs erste Frau Martje und seine jetzige, Lena Herzog, die Halbbrüder Tilbert Herzog und Lucki Stipetić, die hier erstmalig über Werner sprechen. Sie allein schon machen "Radical Dreamer" sehr sehenswert.

Der einzige leise Einwand, den man äußern muss, betrifft die viel zu vielen talking heads in dieser Doku: Was Nicole Kidman, Robert Pattinson, ja selbst Patti Smith über "Wörner" sagen, wäre verzichtbar gewesen. Aber das sind vermutlich Konzessionen an den amerikanischen Markt, für den dieser auf Englisch gedrehte Film wohl in erster Linie gemacht worden ist. Werner Herzog ist nun mal in den Vereinigten Staaten ein viel größerer Name als hierzulande, wie seine Gastauftritte in den "Simpsons" zeigen.

Dieser Film ist die Feier eines Einzigartigen. Es ist zweifellos von Vorteil, Herzogs künstlerischen Kosmos schon zu kennen, um diesen wunderbar komponierten Film vollauf auskosten zu können. Wim Wenders bringt es in Thomas von Steinaeckers "Radical Dreamer" auf den Punkt: Die Amerikaner würden das ebenso "Sympathische wie Fanatische" an diesem Deutschen Werner Herzog lieben: "Ich kenne ihn jetzt seit 50 Jahren. Ich finde nicht, dass der irgendwie ein anderer Mensch geworden ist. Doch, ein bisschen! Er ist gnädiger geworden. Werner (…) hat außerdem doch an Humor gewonnen, und er ist nicht mehr so absolut. Am Anfang gab's nur absolute Wahrheiten. Also in diesen ersten Jahren in den 70ern hatte man mit Werner nicht so viel zu lachen."