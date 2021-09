Radfahrer trifft Kunst: Skulpturen am Main-Donau-Kanal

Camacci, Lange und van der Wel

Drei Künstlerinnen werden zur internationalen Woche des Landkreises Bamberg ihre Werke aufstellen, am 19. September sollen sie eingeweiht werden. Beeindruckend ist das Werk von Emanuela Camacci mit dem Titel "Between": zwei Monolithe, die mit Stahlnägeln auf einem Betonfundament fixiert sind. Sie symbolisieren das Thema trennen/verbinden, das für alle Werke vorgegeben wurde. Grundlage ist die Tatsache, dass der Main-Donau-Kanal zwar Nordsee und Schwarzes Meer verbindet, aber eben auch alles voneinander trennt, was auf der jeweils anderen Seite lebt.

Die Skulptur von Camacci wird am Radweg bei Eggolsheim aufgestellt werden, in enger Beziehung zum Wasser, dem Land und den Menschen. "Take Root" heißt das Muschelkalk-Kunstwerk von Cissy van der Wel, das für die Gemeinde Altendorf vorgesehen ist. Dabei geht es um die Frage nach den eigenen Wurzeln, wo sie liegen, wie sie gefunden werden.

Dieses Kunstwerk darf benutzt werden

Nahe der Gemeinde Hirschaid wird Petra Lange ihre Wasserblume aus bläulichem Kalkstein montieren. "Eine Blume aus Stein, der an Wasser erinnert. Ein Tropfen, der ins Wasser gleitet", beschreibt die Künstlerin ihr Werk. Dabei soll der Radfahrer oder Spaziergänger aus der Bewegung zur Ruhe kommen und einen neuen Blickwinkel auf die vertraute Umgebung werfen. Schon kurz nach dem Aufstellen ein Anziehungspunkt für Radfahrer und Wanderer.

Die Ersten fassten zaghaft den polierten Stein an, andere probierten ihn gleich als Sitzgelegenheit. Dieses Kunstwerk darf benutzt werden. Er ist zum Verweilen und zum Darauflegen gedacht, denn der Stein wird durch die Sonne erwärmt und verleiht dem Körper einen wunderbar entspannenden Moment.

"Mit Skulpturen, die das Verbindende und Trennende des Main-Donau-Kanals sichtbar machen, können Wegmarken gesetzt werden, die die ganz eigene Schönheit der Region akzentuieren." Rosa Brunner, Kuratorin