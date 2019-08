Rachel Kushners neuer Roman spielt in einem Frauengefängnis

Eigene Knasterlebnisse reflektiert mit Literatur

Ein Rettungsanker ist für Romy der gutmütige Sozialarbeiter Gordon, der den inhaftierten Frauen lesen und schreiben beibringen soll und Romy mit Lektüre versorgt. Über diesen Sozialarbeiter bringt Rachel Kushner den Blick von außen in ihren Roman. Gordon Hauser ist ein Einzelgänger, der sich in der Welt der Literaturwissenschaftler, aus der er eigentlich stammt der in der Nähe des Gefängnisses eine Holzhütte bewohnt und in seiner Freizeit das Tagebuch des sogenannten Una-Bombers Ted Kaschinksky liest - aus denen Rachel Kushner im Roman immer wieder zitiert.

Auch Dostojewski, und Henry David Thoreau sind über die Figur des literaturbeflissenen Knast-Lehrers sehr präsent und man erfährt Rachel Kushners Faszination für Außenseiter, für den fließenden Übergang zwischen normal und wahnhaft, zwischen Gutmütigkeit und krassen Gewaltausbrüchen.

Gewalt ist nicht nur nackte körperliche Gewalt

Einerseits merkt Gordon nicht, wie sehr die Frauen im Gefängnis versuchen, ihn für ihre Zwecke zu manipulieren, andererseits ist sein Blick auf die Gesellschaft geschärft durch den Umgang mit den Inhaftierten. "Das Wort Gewalt war durch übermäßigen Gebrauch stumpf und unspezifisch geworden, und doch hatte es noch Kraft, bedeutete noch etwas, wenn auch mehreres. Es gab krasse Gewaltakte: jemanden zu Tode zu prügeln, zum Beispiel. Und abstraktere Formen, wenn Leuten Jobs, sicheres Wohnen, adäquate Schulen vorenthalten wurden. Und Gewalttaten im großen Maßstab, Zehntausende zivile Opfer im Irak innerhalb eines einzigen Jahres, in einem fadenscheinigen Krieg der Lügen und Stümperei, einem Krieg, der vielleicht kein Ende finden würde, doch die Staatsanwälte meinten, die wahren Monster seien Teenager wie Button Sanchez."

Gefängnisse: die Schattenseiten des sonnigen Kalifornien

Rachel Kushner ist wie ihre Hauptfigur Romy in einem wenig schönen Stadtteil von San Francisco aufgewachsen und als Erwachsene hat sie in der Nähe eines Gefängnisses gelebt. Dass sie sich schon lange ehrenamtlich für Gefangene engagiert und dadurch viele Einblicke in den Gefängnis-Alltag bekommt hat , ist in ihrem Roman spürbar. “Ich bin ein Schicksal” beschreibt die wenig glamouröse Realität des angeblich so liberalen "sunshine-state" Kalifornien:

Das Land ist voller Gefängniskomplexe, die oft in einer menschenfeindlichen Landschaft zu finden sind. Kushners kunstvolle Beschreibungen der industriellen Landwirtschaft, rund um die isolierten Gefängnisbauten wirken beim Lesen noch lange nach. "Ich bin ein Schicksal" ist ein niederschmetterndes Buch, gerade weil die Beschreibungen des Knast-Alltags so glaubwürdig sind. Trost bietet der subtile Humor, mit dem Rachel Kushner über den Erfindungsreichtum der Inhaftierten schreibt – über Punsch aus Eistee und "Psychopillen". Und die Schönheit der Sprache.

Rachel Kushners "Ich bin ein Schicksal" ist übersetzt von Bettina Abarbanell bei Rowohlt erschienen.