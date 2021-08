"Quo vadis, Aida?": Beeindruckender Film über Srebrenica

Es gehört zu den großen Momenten im Kino, wenn Gewalt gar nicht gezeigt werden muss, weil sie sich viel subtiler und eindringlicher offenbart als in drastischen Bildern. Genau das gelingt Jasmila Žbanić in ihrem Film "Quo vadis, Aida?": Als serbische Soldaten ihre Gewehre zücken, um in eine Sporthalle voller Männer und Jungen zu schießen, kann die Kamera wegschauen – der Zuschauer ist an diesem Punkt ohnehin längst sprachlos.

Eine Protagonistin zwischen den Fronten

Žbanić wählt nämlich eine kluge Perspektive, um sich der Gewalt anzunähern, ohne ihr selbst anheimzufallen: Die Kamera folgt Aida, einer Frau mittleren Alters, die früher als Lehrerin gearbeitet hat und jetzt, am Ende des Bosnienkrieges, im UN-Schutzlager dolmetscht. Immer mehr Zivilisten aus Srebrenica strömen in diesen Tagen in das ohnehin schon überfüllte Lager, um sich vor der serbischen Armee zu retten, und Aida steht zunehmend zwischen den Fronten.

Die UN-Offiziere erwarten volle Loyalität von ihrer Übersetzerin, aber die Schutzsuchenden erkennen in Aida eben nicht die neutrale Vermittlerin, sondern eine von ihnen, eine Verbündete, Schützende. Die Konstellation spitzt sich zu, als Aidas Mann und ihre beiden Söhne am Lager ankommen und nicht eingelassen werden.