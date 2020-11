"Das wird überraschend": Quentin Tarantino ist jetzt Buch-Autor

Zehn Oscars können nicht "irren": Quentin Tarantino landete im vergangenen Jahr einen Riesen-Hit mit seiner fast dreistündigen Film-Saga "Once Upon a Time in Hollywood", die bei den Filmfestspielen in Cannes uraufgeführt wurde. Seitdem regnet es international Preise, so räumte Tarantino bei der letzten Oscar-Gala nicht nur die Trophäe für den besten Film ab, sondern auch für die beste Regie, das beste Original-Drehbuch und die beste Kamera.

Ein brutaler Mord und die Filmindustrie

Das Projekt war inspiriert von den Verbrechen der "Manson Family", die in der Nacht vom 8. auf den 9. August 1969 die Schauspielerin Sharon Tate und vier weitere Personen brutal ermordete. Tate, die Ehefrau des Regisseurs Roman Polański, war damals hochschwanger. Tarantino folgte in seinem Film jedoch nicht den historischen Tatsachen, sondern nahm die Begebenheit zum Anlass für ein groß angelegtes Porträt der Filmindustrie am Ende der 1960er-Jahre. Zu den zahlreichen Stars, die daran mitwirkten, gehörten Al Pacino, Leonardo di Caprio (Oscar für die beste Hauptrolle), Brad Pitt (Oscar für beste Nebenrolle), Bruce Dern und Kurt Russell.

Leben der Hauptfiguren "vorwärts und rückwärts"

Kein Wunder also, dass der Verlag HarperCollins an einer Buchfassung interessiert war. Jetzt wurde ein Vertrag unterschrieben, wonach Tarantino tatsächlich zum ersten Mal einen Roman schreibt. Er soll im kommenden Sommer veröffentlicht werden. Das Besondere daran: Es soll nicht einfach nur ein erweitertes Drehbuch werden, sondern laut Verlag ein "frischer, verspielter und schockierender Abschied vom Film" sein. Demnach wird das Leben der beiden Hauptfiguren Rick Dalton (im Film von Leonardo di Caprio gespielt) und Cliff Booth (im Film Brad Pitt) "rückwärts und vorwärts" beleuchtet.