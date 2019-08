Dass Quentin Tarantino gerne mal die Geschichte umschreibt, ist spätestens seit "Inglourious Basterds" bekannt. Vor zehn Jahren ließ er Hitler und seine engsten Vertrauten in einem französischen Kino verbrennen. Ein maximal brutaler Tod. Und somit typisch Tarantino. Die Idee von in Flammen umkommenden Nazis findet er auch heute noch gut: In Tarantinos neuem Film "Once Upon a Time in Hollywood" darf Leonardo DiCaprio Nazis mit einem Flammenwerfer grillen. Wenn auch nur in einem Film im Film.

Hoffen auf Polanski

DiCaprio spielt den abgehalfterten Hollywoodschauspieler Rick Dalton. In den 50er-Jahren war er der Star einer TV-Westernserie, jetzt, 1969, bekommt er lediglich Nebenrollen oder billige B-Movies angeboten. Sein Ego ist am Boden, aber zum Glück ist da noch sein bester Quasi-Freund Cliff, oscarverdächtig wortkarg gespielt von Brad Pitt. Rick Dalton und sein Stuntdouble Cliff Booth sind die Protagonisten in "Once Upon a Time in Hollywood". Es sind fiktive Charaktere im ansonsten realen Los Angeles der ausgehenden 60er-Jahre.

An den drei Tagen, an denen die Handlung spielt – am 8. und 9. Februar 1969 sowie am schicksalsträchtigen 8. August desselben Jahres – treffen sie auf eine ganze Reihe von Personen, die wirklich gelebt haben: darunter das frisch verheiratete Ehepaar Sharon Tate und Roman Polanski, das das Anwesen neben Daltons Haus bezogen hat. Neue Hoffnung für den Schauspieler: "Hier bin ich, total in der Krise und wer wohnt nur eine Tür weiter? Polanski, der heißeste Regisseur in der Stadt, vermutlich auf der Welt! Das ist mein direkter Scheißnachbar! Nicht zu fassen, ich mein ... wer weiß, was passiert? Es fehlt vielleicht nur eine Poolparty, und ich bin der Star im neuen Polanski-Film."