Queerfilmfestival in Nürnberg und München

In zwei Kinos in Nürnberg und einem in München startet heute auch in Bayern das bundesweite Queerfilmfestival. Im Casablanca und Cinecittà in Nürnberg als auch in den Citiy Kinos in München werden eine Woche lang bis 14. September queere Filme gezeigt. Sie beschäftigen sich mit dem Erwachsenwerden, mit der Identitätsfindung, mit Liebes- und Außenseitergeschichten.

Dokus und Spielfilme

Queer gilt als Sammelbegriff für Menschen, die sich etwa keiner Geschlechteridentität zuordnen oder sich außerhalb heterosexueller Raster definieren. Zu den gezeigten Filmen zählen Dokumentationen sowie Spielfilme, darunter auch der Eröffnungsfilm der Berlinale "Peter Kant" von François Ozon.

Praunheim und Pornostar

Ebenso gezeigt wird ein neuer Film von Rosa von Praunheim, einem bekannten Vertreter des Neuen Deutschen Films und eigenen Aussagen nach der "beliebteste und gleichzeitig unbeliebteste schwule Filmregisseur Deutschlands". Zu sehen sind schließlich auch zwei schwule SM-Filme des US-amerikanischen Regisseurs und Pornostars Fred Halsted, der aufgrund seiner experimentellen Filme auch von Künstlern wie Salvador Dalí verehrt wurde.

Zwei bis vier Filme pro Abend

Der Leiter des Casablanca-Kinos, Matthias Damm, freut sich auf die Queerfilmwoche, in der an jedem Abend zwei bis vier Filme gezeigt werden: "Es ist das größte Festival, das wir im Casablanca je gespielt haben", so der Leiter des Programm-Kinos.

Gäste und Gespräche

Zum Teil werden Gäste und Gespräche geboten. Und es seien allesamt Filme, die bisher noch nicht in den Kinos gezeigt wurden. Es gebe ein buntes, vielfältiges Programm: "Auch Leute, die sich nicht der queeren Szene angehörig fühlen, werden da tolle Filme sehen", sagt Kinoleiter Matthias Damm.

Filmfestival zeitgleich in 13 Städten

Das Filmfestival ist eine Veranstaltung der queeren Kulturstiftung und wird von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert. Es findet zeitgleich in 13 Städten statt. Neben München und Nürnberg nehmen auch Kinos in folgenden Städten teil: Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Fürstenwalde, Halle (Saale), Köln, Leipzig, Magdeburg, Stuttgart und Wien. 19 Filme in 17 Kinos und 13 Städten: Welche Filme wann und wo gezeigt werden, steht in dieser Übersicht.