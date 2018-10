Das war das 3. Queer Film Festival in München

Alternative Lebensformen als wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft

Der Dokumentarfilm "Miss Rosewood" wiederum, der am Sonntagnachmittag im Neuen Maxim für Begeisterung sorgte, berührt Themen der Genderidentität, fordert diese provokant heraus. Die selbst ernannte "Transgender-Terroristin" Rose Cory wurde über mehrere Jahre hinweg von der Dänischen Filmemacherin Helle Jensen begleitet. Geschlechtsangleichende Operationen, familiäre Zurückweisungen und ihr alltägliches Leben werden dokumentiert. Im Mittelpunkt aber stehen ihre Auftritte als Rose Wood in Mannhattans Variety-Theatre "The Box". "Rose is not afraid to cross any line", sagt ein Freund von Rose über die Show. Gemeint sind religiöse, kulturelle und sexuelle Grenzen, die in Roses Bühnenshow allesamt ausgereizt und gesprengt werden. Explizite, mitunter skurrile Inhalte stehen hier im Kontrast zu Corys Privatleben, in dem sie sich dem Zölibat verpflichtet hat und Möbel restauriert. Die Dokumentation weiß aber auch zu erzählen, wie diese beiden, auf den ersten Blick widersprüchlichen Lebenswelten harmonieren und Rose Cory zu der starken, zwischen den Identitäten lebenden Person macht, die sie ist.

Knapp 20 Spielfilme, Dokumentationen und Kurzfilme zeigte das Queer Film Festival in diesem Jahr, Produktionen aus Frankreich, Israel, der Schweiz, USA und Großbritannien, Dänemark, Norwegen und Belgien. Dem Festival ist es mit einem vielfältigen Programm, Partys und Gesprächen mit Schauspieler*innen, Regisseur*innen und Aktivist*innen gelungen, alternative Lebenswelten aufzuzeigen, um diese lebendig und gleichberechtigt in die Gegenwart zu integrieren. Während die Probleme, Zurückweisungen und Einschränkungen, die Menschen in der LGBTIQ*-Community täglich erfahren, noch immer allgegenwärtig sind, wurden Szenarien vorgestellt, in denen die jeweilige sexuelle Orientierung keine Rolle spielt, in der Liebe gleich Liebe ist, in denen Vorlieben ausgelebt und verschiedene Formen der Identität erforscht werden und vorurteilsfrei existieren können.

Verpassen war gestern, der BR Kultur-Newsletter ist heute: Einmal die Woche mit Kultur-Sendungen und -Podcasts, aktuellen Debatten und großen Kulturdokumentationen. Hier geht's zur Anmeldung!

Die tägliche Dosis Kultur – die kulturWelt als Podcast. Hier abonnieren!