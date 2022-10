Queer Film Festival in München eröffnet

20 Langfilme, darunter vier Dokumentationen und zusätzlich drei Kurzfilm-Reihen: So präsentiert sich das diesjährige Queer Film Festival München, das Dienstagabend eröffnet wurde. Mit seiner Filmauswahl geht es dem veranstaltenden Verein Queer Culture darum, queere Lebensidentitäten aus verschiedenen Generationen zu zeigen – und zwar nicht in erster Linie als Problemskizzen über eine gesellschaftliche Minderheit, sagt Vereinsmitglied Laura Annecca: "Was Queerness in Deutschland angeht: Wir hatten ja wirklich an jedem einzelnen CSD einen gewaltsamen Übergriff, teilweise mit Krankenhausaufenthalt. Das ist aber nicht das Hauptanliegen, Queerness nur als Problemthema darzustellen. Es ist gerade für die junge Generation wichtig, sich vor Augen zu führen: Es gibt die Darstellung von queerer Freude und es gibt eine Geschichte, mit der wir uns verweben können, mit der wir ins Gespräch gehen können. Also zwischen heutigen Generationen und künftigen Generationen die Grenzen zu hinterfragen."

Diverse Filme aus Cannes im Programm

Filmisch drängt sich da freilich das Genre Science Fiction auf, zu dem auch das Musical "Neptune Frost“ aus Ruanda gehört. Darin verliebt sich ein Minenarbeiter in eine intersexuelle Hackerin – futuristisch, antikolonial, queer. Für die Veranstalter ist der Film, der im Vorjahr bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes Premiere feierte, ein Highlight auf dem diesjährigen Queer Film Festival München. Am Freitagabend wird er im Münchner Arena Kino gezeigt.

Auch die anderen Festival-Filme werden dezentral in verschiedenen, kooperierenden Kinos gezeigt. Karten gibt’s über die Homepage qffm.de. Dort kann man sich auch für die kostenlose Podiumsdiskussion zum Status Quo der queeren Filmszene in Deutschland am kommenden Samstag anmelden. Mit dem in Marokko spielenden Beziehungsdrama "The Blue Caftan" schließt das Filmfestival am kommenden Sonntag – und zeigt damit einen weiteren Film, der in Cannes gezeigt wurde.