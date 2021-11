"Respect": Warum der Film Aretha Franklins Leben gerecht wird

Eine Party in Detroit, Anfang der fünfziger Jahre: Clarence La Vaughn Franklin, Reverend der "New Bethel Baptist Church" weckt die jüngste seiner drei Töchter, Aretha, damit sie mitten in der Nacht den Gästen etwas vorsingt. Und natürlich singt sie.

Schon diese Anfangsszene ist irritierend: Clarence La Vaughn Franklin ist stolz auf seine Töchter, Familienleben ist ein großer Wert – 'close harmony', zumindest für den Moment. Denn eigentlich ist die Familie kaputt, die Ehe der Franklins geschieden.

Warnung vor dem Vater

Arethas Mutter, Pianistin und Opernsängerin, sieht ihre Tochter nur selten, aber sie warnt sie vor den Plänen des Vaters: "Wann immer du mal nicht singen willst, lass es bleiben! Dein Vater besitzt deine Stimme nicht, er hat kein Recht, darüber zu verfügen, nur Gott allein!"

Bald darauf lebt Aretha allein mit ihren beiden Schwestern und dem alleinerziehenden, herrischen, besitzergreifenden Vater. Clarence La Vaughn Franklin ist gut befreundet mit Martin Luther King, mit Größen des Gospel Circuit. Und er hat Großes mit seiner talentierten Tochter Aretha vor.

Er stellt sie etlichen Produzenten vor, damit sie endlich erreicht, was auch sie will: Hits singen, berühmt werden. Und schon wieder irritiert einen das Leinwandgeschehen: Da 'verkauft' ein angeblich wohlmeinender Vater seine Töchter an ein im Grunde gottloses Business, predigt Wasser und trinkt Wein. Das kann nicht gut gehen.

Karriere um jeden Preis

Ausgerechnet Aretha gelingt ein Meisterstück an Resilienz: Sie schält sich aus all diesen biografischen, katastrophischen Verstrickungen. Sie singt und lässt sich auf den Deal mit dem Teufel ein, lässt sich von zwielichtigen Männern managen. Auch sie möchte Hits – um fast jeden Preis.

Sie stürzt ab in Alkohol und Drogen, aber sie singt, wann und was sie will und spricht dabei all jene Botschaften aus, um die es im Grunde immer geht: Erst denken, dann sprechen. Es geht hier schließlich zuallererst um: Respekt!

Die dritte Irritation des Films: 2018 verstarb Aretha Franklin 76jährig. Zuvor hatte sie noch vor Michelle und Barack Obama Herz zerreißend gesungen: "You make me feel like a natural woman" – und ebendas gibt sie bis heute vielen Frauen mit auf deren Lebensweg: "be a natural woman". Nur: Um welchen Preis?

Vermarktung im und vom Film

Der Film ist ein famoses Biopic mit Darstellerinnen und Darstellern, die einfach großartig spielen und die Geschichte verkörpern, allen voran Jennifer Hudson und Forest Whitaker.

Natürlich sitzt man im Kino, gerührt von den Melodien, dieser Präsenz und Musikpower, spürt den Soul und Gods Spell. Aber jenseits all dessen? Der Film ist selbst eine ziemliche Vermarktung.

Gospel-Vermarktung in der Weihnachtszeit

Ähnliches passierte schon 2019, als "Amazing Grace" passend zur Weihnachtszeit erschien, als reine Gospelplatte, Arethas bisher meist-verkauftes Album. Jetzt, mitten in der Pandemie und in der Adventszeit, kommt "Respect" in die Kinos. Wieder soll eine Ware verkauft werden. Freilich ein sehr, sehr sehenswerter Kinofilm mit einer Länge von 145 Minuten.

Aber wichtiger wäre doch, dass wir etwas lernen aus all diesen Biografien, von Michael Jackson, Tina Turner, Elton John oder eben hier: von Aretha Franklin. Es sind Beispiele dafür, wie Musik, Eigensinn und Spiritualität für ein gelingendes Leben voller Widerstandskraft stehen, wie ein gesundes Leben gelingen kann.