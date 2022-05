Queen besucht neue "Elizabeth"-U-Bahnlinie in London

Überraschend hat die britische Königin Elizabeth II. an der Einweihung einer neuen U-Bahnstrecke teilgenommen, die ihren Namen trägt. An der Seite ihres jüngsten Sohnes Prinz Edward, lief die Queen lächelnd durch den Paddington-Bahnhof in London. Ursprünglich war angekündigt, dass Edward die Einweihung alleine besuchen solle. Doch nun wollte sich selbst ein Bild von der neuen Elizabeth-U-Bahnlinie machen.

Queen nimmt nur mehr an wenigen Veranstaltungen teil

Die 96-jährige Monarchin hatte in den vergangenen Monaten nur äußerst selten Veranstaltungen außerhalb ihrer königlichen Residenzen besucht. Wegen anhaltender "Mobilitätsprobleme" hatte sie sogar ihre Teilnahme an der feierlichen Parlamentseröffnung in der vergangenen Woche abgesagt. Dies weckte Befürchtungen, dass sie auch bei den landesweiten Feierlichkeiten im kommenden Monat anlässlich ihres 70. Thronjubiläums nicht dabei sein kann.

U-Bahnlinie ab kommender Woche in Betrieb

Die Elizabeth-U-Bahnlinie soll in der kommenden Woche den Betrieb aufnehmen. Wenn sie fertiggestellt ist, soll sie den Ort Reading 56 Kilometer westlich von London mit Shenfield rund 34 Kilometer östlich der Hauptstadt verbinden, mit Halt am Flughafen Heathrow.