Putzen und räumen: Vorbereitung auf Pessach

Vor dem Pessachfest putzt Terry Swartzberg jede kleinste Ecke seines Hauses. Denn vor den acht kommenden Feiertagen - so lange dauert das Fest - müssen viele Vorschriften erfüllt werden. Eine davon ist Putzen.

Terry Swartzberg ist in Amerika aufgewachsen und er erinnert sich noch lebhaft an die Pessachfeste seiner Kindheit: "Es kamen irgendwelche Verwandten zu uns, die wir das ganze Jahr nicht gesehen hatten. Unsere Wohnung wurde umgeräumt und es kamen Unmengen von koscherem Wein und gefilte Fisch. Da wussten wir: Pessach steht vor der Tür."

Pessach: Ein Fest mit vielen Ritualen

Das erste Gebot zu Pessach: Es darf kein "Chametz" im Haushalt sein. Chametz bedeutet "Gesäuertes", also Sauerteig, und zählt an Pessach zu den verbotenen Speisen. Nach dem jüdischen Religionsgesetz fallen darunter Weizen, Roggen, Gerste, Hafer und Dinkel, wenn sie für mindestens 18 Minuten mit Wasser in Kontakt kamen. Und auch jede Speise und jedes Getränk, die aus einer dieser Getreidesorten hergestellt worden sind oder sie enthalten, müssen vor Pessach aus dem Haushalt entfernt werden. Hintergrund des Brauchs: die Israeliten hatten beim Auszug aus Ägypten, der an Pessach gefeiert wird, wegen des eiligen Aufbruchs keine Zeit, den Teig säuern zu lassen.

Zum Abschluss dieser Hausreinigung wird rituell im Licht einer Kerze jeder Winkel der Wohnung nach verbliebenem Chametz durchsucht. Deshalb prüft Terry Swartzberg am Abend vor Pessach mit einer Wachskerze und einer Feder nach, ob er jeden Krümel entfernt hat.

Es ist ein Fest mit vielen Ritualen. Für Terry Swartzberg spielt Pessach noch heute eine große Rolle.

"Pessach ist ein Fest der Befreiung, denn die Juden haben sich damals zusammengetan und sich gegen eine Übermacht befreit. Und das ist eine wunderschöne Botschaft, die mir immer wieder Kraft gibt, um meine eigenen Probleme, meine eigenen Herausforderungen anzunehmen." Terry Swartzberg

Gepflegt in den Feiertag

Nicht nur das Haus, auch die Gläubigen selbst sollen gepflegt sein. Also geht Terry Swartzberg noch mal zum Friseur.

Den Auftakt zu Pessach bildet dann der Sederabend. Den feiert man gewöhnlich mit Familie und Freunden. "Seder" bedeutet "Ordnung". Der Abend hat einen festen Ablauf. Und eine symbolträchtige Speisenfolge: Ungesäuertes Brot, die "Mazza", steht für den eiligen Auszug des jüdischen Volkes aus Ägypten und Bitterkräuter wie Petersilie für die Bitterkeit der Knechtschaft zuvor.

Die vielen Rituale sind für Terry Swartzberg wie eine Reise, auf der man Station für Station der Geschichte des jüdischen Volkes gedenkt.