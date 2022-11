"Putsch wird blutig sein": Experten-Debatte über Putins Ende

"Überstürzen Sie unsere Bestattung nicht", heißt es in einem Kommentar der kremlnahen Nachrichtenagentur RIA Nowosti mit Blick auf den Westen. Autorin Viktoria Nikiforowa verweist darauf, dass in den russischen Feldküchen "noch köstliche Buchweizen-Gerichte" gekocht würden. Die Sanktionen dürfe das Land zwar "nicht auf die leichte Schulter nehmen" und natürlich könnten nicht alle bislang importierten Waren ersetzt werden, doch insgesamt werde es Mittel und Wege geben, die Lage wieder zu verbessern: "Gemeinsam werden wir das Land aufrichten, Sanktionen umgehen, unsere Spitzentechnologien entwickeln." Und die abgewanderten IT-Experten würde auch "zum größten Teil" zurückkehren.

"Jeder versteht, wohin die Reise geht"

Damit reagiert Nikiforowa auf vielfache Spekulationen über ein baldiges Ende des Putin-Regimes und den möglichen weltpolitischen Abstieg Russlands. Die Verzweiflung soll im Kreml groß sein, so gewöhnlich gut unterrichtete Insider in ihren Telegram-Kanälen. Demnach sind "mindestens zwanzig" Unterhändler Putins gegenwärtig damit beschäftigt, unter der Hand und "auf verschiedenen Plattformen" Möglichkeiten für einen Waffenstillstand auszuloten.

"Es gibt keinen einzigen Menschen mehr in Putins engstem Kreis, der nicht verstehen würde, wohin die Reise geht, und nicht erkennen würde, dass die Niederlage im Krieg um Russland ein riesiges Problem für das Regime im Land ist", heißt es. Putin spekuliere darauf, dass die Ukraine letztlich dem Druck ihrer Geldgeber und Waffenlieferanten nachgeben müsse, deshalb halte er sich bei den Sondierungen insgeheim an die USA und Großbritannien. Die angegriffenen Nerven des russischen Präsidenten könnten jedoch die weitere Entwicklung sehr belasten.

"Ende wird überraschend sein"

Im US-Fachblatt "Foreign Affairs" hält Politologe Daniel Treismann von der University of California weder einen Staatsstreich, noch einen Aufstand für wahrscheinlich, sondern rechnet mit einer "Kernschmelze" von Putins Machtapparat. Historische Analysen hätten ergeben, dass etwa die Hälfte der autoritären Herrscher der letzten hundert Jahre mindestens ein Jahr nach einer militärischen Niederlage immer noch im Amt waren: "Putin hat noch nicht verloren, und die russischen Truppen könnten es noch schaffen, einige ihrer Gebietsgewinne zu verteidigen. Aber der Krieg hat Putins Beziehungen zu einigen in seinem Gefolge bereits belastet."

Das Geschehen an der Front könne die "inneren Schwächen" des ganz auf Putin zugeschnittenen Systems verschärfen und es letztlich zum Kollaps bringen, so Treismann. In Stresssituationen wachse unweigerlich die Gefahr des "Kontrollverlusts", zumal in einem dermaßen zentralisierten Apparat. Und das Bedürfnis von Putin, permanent "Stärke" zu demonstrieren, könne auch gefährlich werden - dann nämlich, wenn seine auf das eigene Überleben bedachte Getreuen nicht mehr absolut sicher sein könnten, dass er eine Zukunft hat. Ähnlich wie ein Börsencrash sei Putins Ende allerdings "unmöglich vorherzusagen". Jedenfalls werde es im Fall des Falles sehr schnell gehen: "Wenn das Ende kommt, neigen selbst aufmerksame Beobachter dazu, überrascht zu sein."

"Physische Eliminierung des Hauptschuldigen"

Der in Oslo lehrende russische Politologe Pawel Bajew dagegen ist weniger zurückhaltend mit seiner Einschätzung von Putins weiterem Schicksal. Das Ende werde nicht mehr lange auf sich warten lassen, sagte der Experte in einem Interview mit dem im Ausland erscheinenden russischen Portal "Currenttime": "Putin hat sich ins Zentrum des Militärproblems manövriert. Das Problem wird nicht gelöst, ohne dass dieses Entscheidungszentrum entfernt wird. Es ist zu offensichtlich für zu viele in seiner Umgebung, und er versteht das. Vielleicht versteht er das sogar viel mehr, als Sie und ich uns vorstellen können."

Bei der aktuellen, desaströsen Lage an der Front sei ein "friedlicher" Putsch "unmöglich", so Bajew: "Was diejenigen brauchen, die sich darauf verpflichten, das Problem ernsthaft zu lösen, ist die physische Eliminierung des Hauptschuldigen, wobei es natürlich bequem ist, alle Probleme, die ganze Verantwortung für das, was passiert ist, auf ihn abzuschieben. Ich denke also, wenn wir einen Putsch mit diesen Leuten sehen, wird er in diesem Sinne nicht unblutig ablaufen." Es werde sehr plötzlich geschehen, so Bajew, und zwar bald: "Der Krieg entwickelt sich sehr schnell und verändert sich für Russland auf sehr schwierige Weise und die ganze Zeit zum Schlechteren. Ich denke, ein Jahr ist ein langer Horizont."

Vermutlich würden Putins Nachfolger als erstes einen Kompromiss aushandeln, wonach sich Russland auf die faktischen Grenzen vom 23. Februar zurückzieht, also alle seitdem besetzten Gebiete aufgibt. Alles Weitere werde sehr dynamisch ablaufen: "Es wird ein Prozess sein, der höchstwahrscheinlich in diesem Winter beginnen wird, das wird eine Kette von Kompromissen sein, Rückzüge, Niederlagen, neuer Instabilitäten in Belarus, im Kaukasus, anderswo. Ich denke, es wird die nächsten Jahre so weitergehen. Aber was die Ukraine betrifft, so kann sie innerhalb eines Jahres eine Stabilisierung zu für sie akzeptablen Bedingungen erreichen."

"Der einzige, der helfen kann"

Weniger düster sieht der russische Politikwissenschaftler Andrej Kolesnikow Putins Zukunft. Der Präsident habe sogar "eine Art Spaß" dabei, seine Getreuen im Machtapparat gegeneinander auszuspielen. Um zu illustrieren, was er damit meint, erzählte Kolesnikow eine Anekdote: Putin soll beim Skifahren mal seinen Leibwächtern und Begleitern entschwunden sein und versteckt hinter einem Hügel amüsiert beobachtet haben, wie sie ihn vergeblich suchten und darüber in Streit gerieten: "Die Vertreter des Establishments bekämpfen sich gegenseitig, aber sie blicken zu Putin auf und bemühen sich um seine Unterstützung, um seine Hilfe, er ist der einzige, der helfen kann, der einen Konflikt lösen kann."

Allerdings sei es für Putin ungemein schwer, Fehler bei seiner personellen Auswahl zuzugeben. Es sei ihm sogar "unmöglich", sich diesbezüglich nachträglich zu korrigieren, weshalb der aus Sicht vieler Kreml-Fans unfähige Verteidigungsminister Sergej Schoigu immer noch im Amt sei und andere "starke Männer" das Vakuum füllten: "Putin beobachtet immer die Zusammenstöße der verschiedenen Gruppen in den Eliten, er lässt zu, dass sich jemand beweist, wenn nötig, greift er ein. Wenn es auch so geht, müssen sie ihre Probleme halt untereinander lösen. Oder - an ihn appellieren, erfolgreich oder erfolglos. Es gab verschiedene Fälle. Aber Putin liebt diese Beobachterposition. Er schaut gerne zu, wie Leute aufeinander prallen."

"Sie waren also nicht unsere Freunde"

Dass im Kreml teilweise "Borderliner" mit einem Faible für die Apokalypse am Werk sind, räumen inzwischen selbst russische Ultra-Patrioten und Militärblogger ein. Dort wird zum Beispiel offen am Geisteszustand von Ex-Präsident Dmitri Medwedew gezweifelt, immerhin stellvertretender Vorsitzender im Sicherheitsrat. Er behauptete per Telegram-Botschaft, Russland kämpfe gegen den "höchsten Herrscher der Hölle", nämlich "Satan oder Luzifer": "Wir wurden von einigen verängstigten Partnern verlassen - und kümmern uns nicht um sie. Sie waren also nicht unsere Freunde, sondern nur zufällige Mitreisende, Mitläufer." Der mit wüsten Schmähungen gespickte Text sei "Moskauer Psychiatern zum Studium" übergeben worden, spottete ein unerschrockener russischer Blogger.

Egal, wie Putins Abgang genau abläuft, der Westen sollte nicht erwarten, dass Russland danach ein verlässlicherer Partner werde, so die US-Fachleute Andrea Kendall-Taylor und Michael Kofman in "Foreign Affairs". Der Niedergang werde vielmehr "gefährlich" sein. Im Übrigen sei Russland niemals so stark oder schwach, wie es von außen scheine: "Auch wenn seine Fähigkeiten und sein globales Ansehen durch den Krieg in der Ukraine geschwächt sind, wird Russland weiterhin von seinen Ressentiments, der Suche nach einem geopolitischen Raum außerhalb seiner Grenzen und dem Wunsch nach Status getrieben sein."

Eine "durchschlagende russische Niederlage in der Ukraine" könnten zukünftigen russischen Eliten immerhin "eine wertvolle Lektion über die Grenzen militärischer Macht erteilen", so die Autoren.