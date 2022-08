Putins Vordenker: Tochter kommt bei Attentat ums Leben

Auf der Rückfahrt von einem Festival explodierte der Toyota Land Cruiser von Daria Dugina (30), der Tochter von Alexander Dugin. Sie hatte ihren Vater auf den Landgut Sacharowo besucht, dem einstigen Anwesen der Großmutter von Alexander Puschkin, wo der Dichter als Kind lebte und wo der berühmt-berüchtigte Kreml-Ideologe und TV-Star als "Dozent und Ehrengast" eingeladen war. Auf der Autobahn zündete offenbar eine Autobombe und tötete die Frau, nach russischen Medienberichten "auf der Stelle". Dugin selbst ist in Videos auf russischen Online-Seiten zu sehen, wie er am Tatort verzweifelt seine Hände an die Schläfen hält und im Blaulicht der Rettungsfahrzeuge herumirrt.

Daria Dugina war der "Moscow Times" zufolge als Journalistin tätig, diente als Pressesprecherin ihres Vaters und wurde mit Sanktionen von Seiten Großbritanniens belegt. Sie verließ das Festival gegen demnach 21.25 Uhr Moskauer Zeit und fuhr zehn Minuten später auf die Autobahn, eine Explosion "von solcher Wucht" gedonnert sein soll, dass das Wrack des Autos, das von ihr gefahren wurde, über die ganze Straße verstreut war. Der Ort der Detonation liegt etwa zehn Kilometer vom Startpunkt entfernt.

Wollte Dugin selbst mit dem Auto fahren?

Ursprünglich war von der möglichen Detonation einer Gasflasche die Rede gewesen. Laut russischen Netz-Portalen untersuchen die Ermittler derzeit, wo sich das Auto in den letzten Stunden vor dem mutmaßlichen Attentat befand und wer Zugang hatte, auch mögliche andere Fahrer sollen ermittelt werden. Der Geiger Piotr Lundstrem, der mit den Dugins auf dem Festival in Sacharowo etwa 200 Kilometer südöstlich von Moskau war, behauptete gegenüber der "Moscow Times", dass eigentlich der Philosoph selbst mit dem in die Luft gesprengten Auto fahren sollte. Dugin habe jedoch im letzten Moment einen anderen Wagen bestiegen.

Ukraine will nichts damit zu tun haben

Mikhailo Podoljak vom Büro des ukrainischen Präsidenten erklärte, dass Kiew nicht an dem Vorfall beteiligt ist: "Ich betone, dass die Ukraine damit natürlich nichts zu tun hat, weil wir kein krimineller Staat sind und noch weniger ein terroristischer Staat", so der Politiker. In Moskau wird spekuliert, dass neben dem ukrainischen Geheimdienst auch Gegner des türkischen Präsidenten Erdogan als Täter in Frage kämen, da Dugin zu dessen Bewunderern gehört. Daneben seien auch Verbindungen zu kriminellen Kreisen nicht ausgeschlossen. Im Übrigen erhalte Dugin wie alle radikalen Propagandisten im Netz ständig Todesdrohungen.

"Immer genau das Gegenteil der Amerikaner tun"

Erst letzte Woche hatte der Philosoph den iranischen Botschafter in Moskau, Kazem Jalali, in dessen Amtsgebäude getroffen, worüber das russische Außenministerium in seinem Pressedienst berichtete. Den "IslamNews" hatte Dugin einst gesagt, Russland könne nur "eine vernünftige Position" einnehmen, nämlich stets "genau das Gegenteil von dem zu tun, was die Amerikaner tun": "Russland hat Grund, sich immer und in allem den Amerikanern zu widersetzen. Es erscheint logisch und wird sogar lokalen Konflikten eine geopolitische planetare Bedeutung verleihen."

Nach deutschen Maßstäben ist Alexander Geljewitsch Dugin (60) ein rechtsextremer Wirrkopf mit einem Hang zur Mystik, doch in Russland gilt er als angesehener Mainstream-Autor und intellektueller "Einflüsterer" von Wladimir Putin. Jedenfalls zitiert der Präsident gern den Philosophen. Einen ausgeprägten Hang zur "imperialen Größe", wie sie von Dugin seit Jahren gepredigt wird, hat Putin zweifellos auch. Der autoritäre Denker hatte sich Ende März in der Zeitung "Moskowski Komsomolez" erstmals ausführlich zur politischen Lage geäußert, Putin nach Kräften beweihräuchert, sich jedoch auch skeptisch gezeigt, was den Kriegsverlauf angeht.

Zurückgekehrt aus dem "geistigen Exil"

Russland sei in einer "schwierigen Situation" und viele Möglichkeiten "für sanfte Lösungen" seien bereits verstrichen, so Dugin: "Ich weiß nicht, wer schuld ist. So wie ich nicht weiß, wer am Fall Trojas schuld ist." Um zu retten, was zu retten ist, müsse Putin einen Aufruf an die Bevölkerung wagen. Der Angriff auf die Ukraine müsse "populär" werden: "Bisher hat sich das russische Volk nicht voll eingeschaltet. Es ist unmöglich, auf die Mobilisierung des russischen Volkes zu setzen, ohne ihm seine historische Mission zu erklären, ohne an seine tiefsten Ursprünge zu appellieren, ohne diese Worte 'Brüder und Schwestern'."

Putin als "lichtbringender Messias"

Jeder Mensch habe die "Möglichkeit, Russe zu werden", sagte Dugin mit Blick auf ehemals Liberale, die er einlud, Putin zu unterstützen: "Es gibt keinen Grund blutrünstig zu sein." Er selbst sieht sich zurückgekehrt aus dem geistigen "Exil", in das er sich 2014 nach der Annexion der Krim zurückgezogen habe und will derweil in die "Tiefen des russischen Prinzips" geblickt haben: "Die Logik des russischen Schicksals ist für mich durchsichtig." Selbstredend sieht sich Dugin gern als Prophet und Putin als "lichtbringenden" Messias, Vergleiche mit dem Alten Testament sind bei ihm üblich.

Die NATO-Staaten würden in der Ukraine nur deshalb nicht militärisch eingreifen, so Dugin, weil sie zuversichtlich seien, dass die Sanktionen ausreichen, um Russland zu "zerschlagen" und zur Kapitulation zu zwingen. Tatsächlich hätten sich viele Russen an westliche "Vorteile" gewöhnt.

"Goldene Buchstaben am Himmel"

Dugin hatte zeitweise einen Lehrstuhl an der Moskauer Lomonossow-Universität, ließ ihn allerdings 2014 auslaufen, weil seine extremistische Haltung unter den Kollegen nicht mehrheitsfähig war. Seitdem pilgert der Autor von einem nationalistischen Workshop zum nächsten und ist auch unter deutschen Rechtsradikalen ein gern gesehener Gast. Seine Bücher erscheinen denn auch in Verlagen am ganz rechten Rand. Gleichwohl gehören die Titel in Russland zur Pflichtlektüre angehender Generalstabsoffiziere und von Kreml-Karrieristen.

Ob Putin seine Bücher tatsächlich liest, dazu wollte sich Dugin ausdrücklich nicht äußern: "Wir lesen die gleichen Buchstaben, die in goldenen Buchstaben am Himmel der russischen Geschichte geschrieben sind."

Russischer Blogger: Es gab weitere Anschlagspläne

Der Leiter der selbsternannten Donezk-Republik, Denis Pushilin, machte für den Tod von Daria Dugina "Terroristen des ukrainischen Regimes" verantwortlich und nannte sie "abscheuliche Schurken". Der bekannte russische Blogger Semjon Pegow ("WarGonzo") behauptete auf seinem Telegrammkanal, dass angeblich zwei weitere Terroranschläge in Moskau vorbereitet wurden. Es gab dazu jedoch keine offizielle Bestätigung.

"In den vergangenen Wochen wurden mindestens zwei weitere Terroranschläge in der Hauptstadt verhindert", will Pegow erfahren haben. Er könne allerdings nicht offenlegen, gegen wen sie sich richteten, die Angreifer seien jedoch "weit genug vorgegangen". Der gewöhnlich gut informierte Blogger glaubt, dass die Explosion des Autos, in dem Daria Dugina saß, nicht von einem "radikalen Psychopathen" im Auftrag des ukrainischen Geheimdiensts vorbereitet wurde, sondern von einem "gut organisierten Netzwerk".

Offiziell hieß es von der russischen Staatsanwaltschaft, dass ein Ermittlungsverfahren zum Tod von Daria Dugina wegen "Mord auf gemeingefährliche Weise" eröffnet worden sei. Der Fall werde einer Reihe von Untersuchungen nach sich ziehen, darunter forensische Analysen von Sprengstoff und Molekulargenetik.