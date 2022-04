Putins TV-Sprecherin schimpft auf "Energiewirbel aus dem All"

Um streitbare Ansichten war Jekaterina Sergejewna Andrejewa (60) nie verlegen. So gilt sie als lautstarke Gegnerin von Gesichtsmasken, was ihr auch in Russland nicht nur Beifall einbrachte. Doch jetzt sorgte die Nachrichtensprecherin, die international bekannt wurde, seit ihre Kollegin Marina Owsjannikova eine Live-Sendung störte, mit bizarren Ansichten zur russischen Geschichte für Wirbel. Die Oktoberrevolution von 1917 hält Andrejewa für eine "Katastrophe", womit sie vielen Russen aus der Seele spricht. Doch der größte Fehler der Kommunisten sei gewesen, den gregorianischen Kalender einzuführen und damit alle Daten um zwei Wochen zu verschieben, so die kämpferische Putin-Verehrerin.

Durch diese Entscheidung hätten viele Russen ihren "wahren Geburtstag" verloren. "Dies verursachte sehr unregelmäßige Energieturbulenzen im Weltraum, die wie Echos immer noch die Entwicklung des Landes behindern", erläuterte Andrejewa in einer Talkshow mit Videobloggerin Nadeschda Sagittarius. Seit über 100 Jahren habe Russland mit diesen widrigen kosmischen Einflüssen zu "kämpfen". Dass die einbalsamierte Leiche von Lenin immer noch nicht ordentlich bestattet ist, trägt angeblich auch zu "himmlischen" Störungen bei.

Die Aussagen sind insofern bemerkenswert, als russische Prominente derzeit sehr häufig in der jüngeren Geschichte des Landes nach Gründen für den angeblichen "Niedergang" suchen, der im Auseinanderbrechen der Sowjetunion 1991 gipfelte. Dabei wird auch vor bizarren Thesen nicht haltgemacht, Fakten spielen selten eine Rolle, Mystizismus, Esoterik und Ideologien dafür umso mehr.

"Minimum an Emotionen" hält jung

Daneben nutzte die prominente News-Frau die Gelegenheit, auf die russischen Wikipedia-Seiten zu schimpfen, wo seit längerem zwei Geburtsdaten über sie abrufbar sind, eine Diskrepanz, die allerdings nicht mit der Einführung des gregorianischen Kalenders zu erklären ist: Ob sie 1961 oder 1965 geboren wurde, ist umstritten. Sie selbst erklärt ihre "Jugendlichkeit" mit "eiserner Disziplin" und regelmäßigen Yoga-Übungen: "Soll ich etwa meinen Pass gefälscht haben? Das ist ja wohl eine Straftat, denn davon hängt ja zum Beispiel der Renteneintritt ab."

Ihr Aussehen sei keineswegs auf "chirurgische Eingriffe" zurückzuführen, sondern auf die "richtige Lebensweise" und einem "Minimum an Emotionen". Außerdem vertraue sie den "Geheimnissen der orientalischen Medizin".

Auf die Frage, ob sie zu den besonderen Günstlingen des früheren Moskauer Oberbürgermeisters Juri Luschkow gehörte, antwortete sie nur, sie habe den 2019 verstorbenen Politiker gar nicht persönlich gekannt, nur für ihn gestimmt. Gerüchteweise hatte Luschkow dafür gesorgt, dass Andrejewa ein Ausweisdokument mit dem für sie "passenden Geburtsdatum" erhielt. Die ganze Debatte ist in Russland auch deshalb von politischem Gewicht, weil Andrejewa seit längerem für eine Anhebung des Renteneintrittsalters streitet.