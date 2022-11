"Putins Schwiegersohn": Wirbel um zwei Wohnungen in München

Dass der Kreml die Debatte um Reparationen ernst nimmt, zeigt die jüngste Telegram-Botschaft von Ex-Präsident Dmitri Medwedew, der als stellvertretender Chef des Sicherheitsrats regelmäßig mit radikalen Ansichten von sich reden macht. Er schrieb, wenn die Vereinten Nationen tatsächlich auf russisches Auslandsvermögen zugriffen, um das Geld an die Ukraine weiterzugeben, werde Moskau nicht umhin kommen, im Gegenzug ebenfalls das Eigentum von Ausländern zu beschlagnahmen. Medwedew bezifferte das in Frage stehende Investment von Nichtrussen im Lande auf rund 300 Milliarden US-Dollar, wobei Kritiker darauf hinwiesen, dass damit wohl auch Aktienpakete gemeint seien, deren Wert nach Kriegsausbruch deutlich gesunken sei.

"Weinberge, Olivenhaine, Wälder"

Medwedew sprach von "gesetzlosen Entscheidungen" der UNO. Dunkelheit breche über die Organisation herein. Russische Ökonomen hielten es für wenig wahrscheinlich, dass der Kreml 300 Milliarden Dollar durch die Enteignung ausländischer Investoren erlösen könnte, selbst wenn die geleasten Passagierflugzeuge, die bereits verstaatlicht wurden, mit eingerechnet würden. Umgekehrt sei das russische Auslandsvermögen deutlich höher. Eine gegenseitige Beschlagnahme sei in jedem Fall unsinniger als sich an "internationale Regeln" zu halten, so russische Wirtschaftsfachleute.

Wie auch immer: "Important Stories" recherchierte allerlei Details. So soll Dmitri Medwedew über ein verschachteltes Firmenimperium "Weinberge, Olivenhaine und Wälder in der italienischen Region Toskana" besitzen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wird ebenfalls aufgelistet: Dessen Ex-Frau soll sich 2016 eine 180-qm-Wohnung für 1,7 Millionen Euro in der Avenue Victor Hugo in Paris gekauft haben, wohl "kaum mit eigenen Mitteln", wie das Portal spekuliert. Putins PR-Chef Alexander Smirnow soll der einzige Kreml-Insider sein, der seine Auslandsimmobilie beim Finanzamt offiziell angegeben hat: Seine Frau Anna Dyschewa-Smirnowa und seine Schwiegermutter Olga Dyschewa besitzen demnach eine 152-qm-Meter-Wohnung in der kleinen Stadt Castel Playa d'Aro an der Costa Brava in Katalonien.

Russische Blogger mit einer besonderen Nähe zum Kreml ereiferten sich nach dem Beschluss der UNO über Reparationen: "Dieses Format ist offensichtlich veraltet und muss reformiert werden, basierend auf den Grundsätzen der Gerechtigkeit und unter Berücksichtigung einer Welt, die sich in den letzten siebzig Jahren verändert hat, in der die Angelsachsen den meisten Ländern ihre Bedingungen nicht mehr diktieren können."