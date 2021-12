"Putins Schrecken": Alexander Sokurow und die russische Politik

Wieder einmal war es ein flammendes Plädoyer, das Alexander Sokurow als Mitglied des Menschenrechtsrats vor Wladimir Putin hielt. Ein eindringlicher Appell für ein anderes, ein besseres Russland. Der Grandseigneur des russischen Films hat darin schon einige Übung, doch so deutlich wie in diesem Jahr wurde er noch nie: "Wir brauchen eine aktive, starke Opposition mit unterschiedlichen politischen Auffassungen. Die Verfolgung von NGOs wie Memorial muss ein Ende haben. Ich erinnere mich oft an die schreckliche Selbstverbrennung von Irina Slawina in Nishni Novgorod. Und ich denke manchmal an diese armen Offiziere des Geheimdienstes, die sich noch nicht einmal entschuldigt haben. Ich weiß nicht, was für Dämonen sind da in unseren Diensten zugange? Goethe hat einmal gesagt, ein unglücklicher Mensch ist gefährlich. Ich bitte Sie Wladimir Wladimirowitsch, retten Sie uns vor diesen unglücklichen Menschen."

Irina Slawina war eine Lokalreporterin, die den Mut hatte, eine eigene Nachrichtenseite im Netz zu betreiben. Den Drohungen und ständigen Durchsuchungen, dem Druck, dem sie wegen ihrer kritischen Stimme ausgesetzt war, konnte die 47jährige vor einem Jahr nicht mehr standhalten. Vor dem Sitz des Innenministeriums in Nishni Novgorod setzte sie sich in Brand – als Zeichen: "Schuld an meinem Tod hat Russland", schrieb Irina Slawina auf Facebook.

Alexander Sokurow erinnerte nicht nur an sie. Er rief auch eine ganze Liste von politischen Häftlingen in Inguschetien auf, empörte sich, dass die Haftstrafe für den Historiker und Stalinismusforscher Jurij Dmitriejew noch verlängert worden sei und mahnte vor der drohenden Kriegsgefahr – Russland hat gerade über Hunderttausend Soldaten an der ukrainischen Grenze zusammengezogen: "Wir beide sind Söhne von Vätern, die gegen den Nazismus gekämpft haben. Ich hoffe, dass Sie, wie auch ich, eine Abscheu vor dem Krieg im Blut haben. Russland darf nicht kämpfen, außer es dient der Verteidigung."

Bringt sich Alexander Sokurow selbst in Gefahr?

So viel öffentlichen Ein- und Widerspruch haben die Russen schon lange nicht mehr gehört. Zigtausende fühlten sich angesprochen und machten ihrer stillen Wut Luft in den sozialen Netzwerken. Seit Tagen beherrscht der Schlagabtausch zwischen Sokurow und Putin die Schlagzeilen in Russland – helle Aufregung über eine andere Meinung in der Öffentlichkeit. Gegenüber dem Internetportal "Fontanka" ließ der Künstler, der in seinen Filmen gern dem Wesen der Macht auf den Grund geht, wissen, dass er es bereue, Putin die Meinung gesagt zu haben. Der Präsident war von Sokurows Anklage sichtlich überrascht, konnte sich aber schnell fangen und verwies den Filmemacher schulmeisterlich auf seinen Platz. Es kam zu einem vielsagenden Hin und Her. Putin entgegnete: "Es gibt etwas, wofür Sie sich entschuldigen müssen. Denn Sie haben hier keinen Vortrag gehalten, sondern ein Manifest präsentiert. Eine Sammlung von Problemen und Ängsten, die einige unserer Bürger teilen. Ich kenne Sie schon lange, sehr lange. Ich verehre Sie sehr. Denn Sie sagen immer ehrlich, was Sie meinen. Aber das stimmt nicht immer. Und bei manchen Sachen muss man erst einmal nachdenken. Oberflächlich gewisse Dinge anzusprechen ist sogar Ihnen nicht erlaubt. Das ist ein gefährliches Spiel."

Die Öffentlichkeit ist elektrisiert

Eine offene Drohung, zu der dann auch noch der Groll des tschetschenischen Präsidenten hinzukam, weil Alexander Sokurow eine Loslösung der Republiken im Nordkaukasus vorgeschlagen hatte. Ramsan Kadyrow fordert ein juristisches Verfahren wegen Aufruf zum Separatismus. Was es bedeutet, den Ärger von diktatorischen Machthabern auf sich zu ziehen, muss Alexander Sokurow jetzt am eigenen Leib erfahren. Respekt vor seinem Mut, denn der Regisseur kennt sich in Fragen der Macht aus, und er weiß, dass am Ende auch die persönliche Bekanntschaft mit dem Herrscher wenig Schutz verspricht. War das Freundschaftliche in Putins Replik nicht gefährlich überbetont?