Putins Propaganda: Bedroht die NATO-Osterweiterung Russland?

Das war mal eine wirklich große Koalition. Angesichts des Einmarschs Russlands in die Ukraine fragen sich viele, ob man Russlands Sicherheitsinteressen nicht missachtet habe, so Alice Weidel von der AfD im Bundestag, so der ehemalige SPD-Bürgermeister von Hamburg Dohnanyi im MDR, so Egon Krenz im Interview mit der NZZ. Was ist dran an der These, dass der Westen durch seine Politik Russland in den Krieg getrieben habe?

Russlands Politik schürt die Angst

Unumstritten ist: Im Kalten Krieg hatte die Sowjetunion eine Reihe von Vasallenstaaten zwischen den eigenen Landesgrenzen und den NATO-Mitgliedstaaten. Aber heißt das, dass Stalins Unterdrückung der Ostblockstaaten bis in alle Ewigkeit fortgeschrieben werden muss? Der Streit entfacht sich vor allem an einer Frage: Umstritten ist, ob während der Zwei-plus-Vier-Gespräche 1990 über die Zukunft Deutschlands die Möglichkeit bzw. Unmöglichkeit einer NATO-Erweiterung ein Teil der Verhandlungen war. Für einige steht fest, Russland wurde damals getäuscht – es sei damals verbindlich zugesichert worden, die Nato werde sich nicht nach Osten ausbreiten.

Das würde bedeuten, der Westen sei vertragsbrüchig geworden, Russland fühle sich zu recht über den Tisch gezogen. Doch die Aussagen der Teilnehmenden sind widersprüchlich. Generalsekretär Michail Gorbatschow bestreitet energisch, dass die Frage der NATO-Zugehörigkeit Teil der Vereinbarungen war. Was dafür spricht: Die baltischen Staaten etwa waren zu diesem Zeitpunkt noch Teil der Sowjetunion. Und deren Delegation hätte sicher nicht über den möglichen Beitritt oder Nichtbeitritt von Sowjetrepubliken zur Nato verhandelt.

Wie verhält sich Russland zu seinen Nachbarn?

Aber nehmen wir einmal an, es gab mündliche Zusagen, die NATO nicht an die Grenzen des SU-Nachfolgestaats Russland heranwachsen zu lassen. Was ist seither geschehen? 1991 löste sich die Sowjetunion auf, ehemalige Sowjetrepubliken wurden unabhängig, darunter das Baltikum, die Ukraine, Georgien und Moldau. Russland verpflichtete sich vertraglich, deren Grenzen zu achten. Im Gegenzug erhielt es sämtliche Atomwaffen, die dort - etwa auf dem Gebiet der Ukraine - stationiert waren.

Wie aber verhielt und verhält sich Russland zu seinen Nachbarn? Immer wieder greifen reguläre wie irrreguläre russische Truppen ein, um Separatisten zu unterstützen, so 1992 Abchasien gegen Georgien, ebenfalls 1992 Transnistrien gegen Moldau, seit 2014 die Donbass-Region gegen die Ukraine. Im selben Jahr annektierte Russland völkerrechtswidrig die Krimhalbinsel, die zur Ukraine gehört. Eine legitime Sicherung der Einflusssphäre? Oder eine gezielte Destabilisierungspolitik in den Anrainerstaaten, damit sie weiterhin abhängig von Moskau bleiben? Angesichts des Einmarsches in die Ukraine scheint letzteres wahrscheinlicher. Was aber bedeuten würde, das Argument der verletzten Sicherheitsinteressen ist nur vorgeschoben.

Der Westen hat versucht, Russland einzubinden

Und der Westen? 1997 wurde die NATO-Russland-Grundakte verabschiedet, darin verpflichten sich alle Unterzeichnenden zum "Verzicht auf die Androhung oder Anwendung von Gewalt gegeneinander oder gegen irgendeinen anderen Staat, seine Souveränität, territoriale Unversehrtheit oder politische Unabhängigkeit". Außerdem kam die Nato dem Sicherheitsinteresse Russland weit entgegen und beschränkte die Zahl von Nato-Truppen, die in den östlichen Mitgliedsstaaten stationiert werden dürften. Auf eine dauerhafte Stationierung von Soldaten des Verteidigungsbündnisses auf dem Gebiet des ehemaligen Warschauer Paktes wurde freiwillig verzichtet. 1998 nahmen die G7-Staaten Russland als achtes Mitglied auf. Das heißt, es gibt sehr wohl starke Signale an Russland, sich nicht vom Westen bedroht zu fühlen, wie etwa der ehemalige deutsche Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch, betont.

Auch die wirtschaftliche Kooperation florierte, für die etwa Nordstream 2 steht. Was ist also dran am Vorwurf der Einkreisung? Was ist dran an der Behauptung einer Bedrohung Russlands durch die NATO? Die schon deshalb seltsam anmutet, weil Moskau über das weltweit größte Arsenal an Atomsprengköpfen verfügt. Und Putins aggressive Politik bewirkte erst, wovor sie warnte. Selbst große Befürworter der Neutralität, wie der schwedische Verteidigungsminister Peter Hultquist, plädierten nach dem Einmarsch in die Ukraine für einen Eintritt Schwedens in die Nato. Nach über 200 Jahren Neutralität! Und das finnische Parlament stimmte mit großer Mehrheit für eine Nato-Mitgliedschaft, weil nur so die Grenzen ihres Landes gesichert werden könnten. Nicht vor, sondern nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine.

Putin stellt seine Interessen über alles andere

Ja, Russland wurde mehrfach überfallen und musste furchtbare Kriege auf seinem Boden führen. Aber gibt das dem Land das Recht, die historischen Erfahrungen seiner Nachbarländer mit Füßen zu treten? Im September 1939 besetzte die Sowjetunion Teile Polens. Im November 1939 überfiel die Rote Armee Finnland. Die Balten verloren ihre Unabhängigkeit als Ergebnis des Hitler-Stalin-Paktes. Der hohe Anteil von Russen auf ihrem Gebiet ist auch ein Ergebnis von gezielter Umsiedlungspolitik zu Sowjetzeiten. Muss Russland nicht auch deren Sicherheitsbedürfnis achten? Putin stellt seine Interessen über die aller anderen. Mit Geschichte hat das nichts zu tun, die instrumentalisiert er nur, um alte russische Großmachtambitionen wiederzubeleben.

Wäre der Krieg abwendbar gewesen?

Richtig ist, sich zu fragen, ob dieser Krieg abwendbar gewesen wäre. Hätte es noch mehr Abkommen, Diplomatie und Einbindung gebraucht? Natürlich sind Verhandlungen richtig, die verhindern, dass es zu einem Krieg kommt. Aber hätten die wirklich geholfen? Hätte Putin sich nicht viel eher nur darin bestätigt gefühlt, wenn er Druck ausübt, bekommt er, was er will? Eine Frage, die immer noch die Geschichtswissenschaft umtreibt, wenn es darum geht, die Zugeständnisse an Hitler beim Münchner Abkommen zu bewerten.

Richtig ist, was Friedrich Küppersbusch in der Heute Show festgestellte: Putin habe immer klipp und klar gesagt, er sei gegen eine NATO-Osterweiterung. Küppersbusch Aussage war aber auf die deutsche Journalistenzunft gemünzt, die vor dem Ausbruch des Kriegs so tat, als habe es keine jahrelange aggressive Rhetorik gegen die Ukraine gegeben. Die diente und dient dazu, zu verwischen, wer der Aggressor war. Zuletzt machte das Putin bei seiner Rede zum Tag des Sieges am 9. Mai deutlich: "Die Vorbereitungen für eine weitere Militäroperation im Donbass und eine Invasion in unsere historischen Gebiete, einschließlich der Krim, waren offen im Gange. Kiew kündigte den möglichen Erwerb von Atomwaffen an. Der Nato-Block begann mit der aktiven militärischen Erschließung der an unser Land angrenzenden Gebiete."

Belege für diese Behauptungen? Fehlanzeige. Der Kriegstreiber Putin selbst hat seine eigenen Forderungen desavouiert. Heute ist die Einordnung, wie sich die Zwei-Plus-Vier-Gespräche auf die russische Politik ausgewirkt hat, fast nur noch ein Glasperlenspiel für Historikerinnen und Historiker. Denn was vor Monaten noch als stimmige Herleitung seines Unbehagens erschien, wirkt heute wie ein Propaganda-Sperrfeuer, das die eigenen Absichten verdecken sollte: Die Ukraine anzugreifen, die Regierung abzusetzen, das Land dem Staatsgebiet Russland einzuverleiben. Putin hat sich selbst das Bedrohungsszenario geschaffen, vor dem er warnt. Mit so jemanden ist schwer zu verhandeln.